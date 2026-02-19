Motivul real pentru care Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova. S-a aflat abia acum - Antena Sport

Închide meniul
Motivul real pentru care Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova. S-a aflat abia acum

Dan Roșu Publicat: 19 februarie 2026, 11:28

Mirel Rădoi, în timpul unui meci - Profimedia Images

Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova în luna noiembrie a anului trecut şi de atunci nu şi-a găsit o nouă echipă. După mai mult de trei luni, s-a aflat şi motivul real pentru care fostul internaţional a ales să plece de pe Oblemenco.

Dumitru Dragomir susţine că a stat de vorbă cu Rădoi şi că acesta a lăsat să se înţeleagă că a plecat de la actualul lider din cauza lui Mihai Rotaru, care intervenea peste deciziile tehnice luate de acesta.

Motivul pentru care Mirel Rădoi a plecat de la Craiova

„M-am întâlnit cu Rădoi zilele astea. L-am întrebat: «Băi, copil frumos, ce e cu tine?». A zis: «Mie nu îmi place ca cineva să se bage în ciorba mea. Eu așa gândesc».

I-am răspuns: «Trebuie să știi un lucru. Nu suntem singuri pe pământul ăsta. Ăla e cu banii. Ăla s-ar putea să ceară explicații. Tu spui da și faci ca tine. Nu spui nu niciodată. Spui nu o dată, de două ori, dar a treia oară te dă afară».

Eu am lucrat cu șefi din ăștia. Dacă ieșea rău, făceam în așa fel încât să șterg cu buretele. Mirel e un tip orgolios. E greu să găsească un loc unde să nu se bage nimeni peste el. Și cu Hagi e greu de lucrat”, a spus Dragomir, citat de fanatik.ro.

Antrenorul a bifat 44 de meciuri pe banca oltenilor în al doilea mandat şi mai avea contract cu Craiova până la finalul acestui sezon.

Mirel Rădoi, o nouă ofertă din zona Golfului

Mirel Rădoi nu duce lipsă de oferte, după ce a luat decizia neașteptată de a pleca de la Universitatea Craiova. După ce a fost dorit de un club aflat la retrogradare în Arabia Saudită, la finalul lui ianuarie a venit o nouă propunere la adresa acestuia.

Mirel Rădoi este la mare căutare în zona Golfului, tehnician român fiind ofertat la câteva luni de la plecarea de la Universitatea Craiova. Potrivit iamsport.ro, acesta a primit o nouă propunere, de această dată din zona Emiratelor Arabe Unite, de la Khorfakkan.

Fostul Sidex Galați, scos la vânzare pentru 709 milioane euro. Un miliardar ucrainean, printre cei interesațiFostul Sidex Galați, scos la vânzare pentru 709 milioane euro. Un miliardar ucrainean, printre cei interesați
Deși din punct de vedere financiar oferta era una importantă, Rădoi a refuzat să preia echipa, cel mai probabil din cauza situației din clasament. Între timp, aceștia s-au reorientat către Damir Krznar.

