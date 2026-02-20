Ce au scris nemţii despre Julia Sauter, după locul 17 obţinut pentru România la Jocurile Olimpice: "Satisfăcător" - Antena Sport

Închide meniul
Ce au scris nemţii despre Julia Sauter, după locul 17 obţinut pentru România la Jocurile Olimpice: “Satisfăcător”

Alex Masgras Publicat: 20 februarie 2026, 9:59

Ce au scris nemţii despre Julia Sauter, după locul 17 obţinut pentru România la Jocurile Olimpice: Satisfăcător

Julia Sauter, în timpul programului liber de la Jocurile Olimpice / Profimedia

Julia Sauter a scris istorie pentru România, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. La 28 de ani, patinatoarea născută în Germania a obţinut locul 17, chiar la debutul ei la Jocurile Olimpice. Acesta este nu doar cel mai bun rezultat al ei, dar şi cel mai bun rezultat obţinut de România în patinajul feminin.

Pe gheaţa din Milano, Sauter a încheiat un total de 190,93 puncte, prestaţia ei din timpul programului liber fiind punctată cu 127,80. Toate acestea după ani de sacrificii pentru a-şi îndeplini visul, acela de a concura la Jocurile Olimpice.

Presa din Germania, despre presaţia Juliei Sauter la Jocurile Olimpice: “Un program curat”

După rezultatul obţinut de Julia Sauter, presa din Germania a reacţionat. Prestaţia sportivei care reprezintă România a fost apreciată şi de jurnaliştii ţării în care s-a născut:

“Nicio patinatoare din Germania nu a concurat în programul liber la Jocurile Olimpice – cel puţin nu pentru Germania. Julia Sauter din Ravensburg a reprezentat România şi s-a calificat pentru acest eveniment de pe locul 16, la debutul ei la Jocurile Olimpice. În adolescenţă, Sauter nu a avut parte de oportunităţi alături de Federaţia Germană de Patinaj şi a schimbat ţară, fiind sfătuită de antrenor. Anul trecut, Sauter a obţinut cetăţenia română pentru a participa la Jocurile Olimpice şi a fost portdrapel la Ceremonia de Deschidere din Italia.

Patinatoarea de 28 de ani a avut un program curat şi a executat săriturile fără greşeală pe gheaţa din Milano. Pentru prestaţia ei, Sauter a primit 127,8 puncte din partea arbitrilor. Asta i-a adus un total de 190,93 de puncte, un record personal şi locul 17. În orice caz, un rezultat satisfăcător pentru Sauter la debutul ei la Jocurile Olimpice”, au scris nemţii de la sportschau.de.

