Toate detaliile despre situaţia lui Florin Tănase! Când revine la FCSB în lupta infernală pentru play-off - Antena Sport

Florin Tănase (31 de ani) s-a rupt în meciul de Cupă cu Universitatea Craiova şi a fost marea absenţă de la FCSB pentru derby-ul din Liga 1, pierdut ulterior de campioni, 0-1. Căpitanul a suferit o ruptură musculară şi a fost nevoit să ia din nou drumul Serbiei.
Tase a mers pentru a doua oară în acest an la vraciul Marijana Kovacevic, la Belgrad, pentru a apela la o rezolvare cât mai rapidă a rupturii care în mod normal de ţine departe de gazon cel puţin 3 săptămâni. Şi planul a funcţionat.
Florin Tănase, apt de joc pentru FCSB – Metaloglobus
Conform surselor Antena Sport, tratamentul aplicat de Marijana a decurs perfect, vineri fiind ultima zi în care Florin Tănase va avea parte de atenţia vraciului, înainte să revină în România.
Vestea şi mai bună pentru Pintilii şi Charalambous este că Tase va fi apt de joc chiar pentru meciul cu Metaloglobus, ce se va desfăşura luni şi în care roş-albaştrii au nevoie disperată de victorie pentru a mai spera la play-off.
Rămâne de văzut dacă stafful de la FCSB va alege să forţeze o titularizare a atacantului cotat la 2.3 milioane de euro, sau dacă acesta va intra pe parcursul întâlnirii, în cazul în care va fi nevoie de el.
Partida dintre FCSB şi Metaloglobus se va disputa luni, de la ora 20:00. Cu trei etape rămase de disputat, FCSB e pe locul 10, la 3 puncte de poziţia a şasea, ultima care duce în play-off, pe care se află FC Argeş.
Prinde FCSB play-off-ul cu trei victorii pe linie?
FCSB se află pe locul 10 după 27 de etape disputate, iar campioana României se află la trei puncte de primul loc ce duce în play-off. Cu trei meciuri rămase de disputat în sezonul regulat, statisticienii au calculat ce șanse are echipa lui Elias Charalambous să ajungă în primele șase.
Metaloglobus București, UTA Arad, și Universitatea Cluj sunt adversarele roș-albaștrilor din ultimele trei runde, iar gruparea din capitală are nevoie de trei victorii.
Statisticienii de la FootballMeetsData au simulat care ar fi șansele roș-albaștrilor la play-off dacă ar câștiga toate cele trei meciuri rămase, iar procentul rezultat este de 93%.
Dacă vor obține două victorii și un rezultat de egalitate, șansele „elevilor” lui Elias Charalambous scad drastic, ele fiind de aproximativ 36-38%.
