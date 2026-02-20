Toate detaliile despre situaţia lui Florin Tănase! Când revine la FCSB în lupta infernală pentru play-off - Antena Sport

Florin Tănase (31 de ani) s-a rupt în meciul de Cupă cu Universitatea Craiova şi a fost marea absenţă de la FCSB pentru derby-ul din Liga 1, pierdut ulterior de campioni, 0-1. Căpitanul a suferit o ruptură musculară şi a fost nevoit să ia din nou drumul Serbiei.

Tase a mers pentru a doua oară în acest an la vraciul Marijana Kovacevic, la Belgrad, pentru a apela la o rezolvare cât mai rapidă a rupturii care în mod normal de ţine departe de gazon cel puţin 3 săptămâni. Şi planul a funcţionat.

Florin Tănase, apt de joc pentru FCSB – Metaloglobus

Conform surselor Antena Sport, tratamentul aplicat de Marijana a decurs perfect, vineri fiind ultima zi în care Florin Tănase va avea parte de atenţia vraciului, înainte să revină în România.

Vestea şi mai bună pentru Pintilii şi Charalambous este că Tase va fi apt de joc chiar pentru meciul cu Metaloglobus, ce se va desfăşura luni şi în care roş-albaştrii au nevoie disperată de victorie pentru a mai spera la play-off.

Rămâne de văzut dacă stafful de la FCSB va alege să forţeze o titularizare a atacantului cotat la 2.3 milioane de euro, sau dacă acesta va intra pe parcursul întâlnirii, în cazul în care va fi nevoie de el.