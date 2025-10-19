Jurnal Antena Sport | Muică, suntem neam de piatră - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Muică, suntem neam de piatră
Oltenii au prins viteză după victoria cu Slobozia. Vor 3 puncte și în grupa de Conference League.
Oltenii au prins viteză după victoria cu Slobozia. Vor 3 puncte și în grupa de Conference League.
Jurnal Antena Sport | Muică, suntem neam de piatrăJurnal Antena Sport | Muică, suntem neam de piatră
România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu ElveţiaRomânia s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia
Tricolorii României au urcat pe podium la festivitatea de premiere de la Europeanul de Tenis de Masă pe EchipeTricolorii României au urcat pe podium la festivitatea de premiere de la Europeanul de Tenis de Masă pe Echipe
Naționala feminină a României, premiată după medalia de argint cucerită la Campionatul EuropeanNaționala feminină a României, premiată după medalia de argint cucerită la Campionatul European
Eduard Ionescu, punct de senzaţie în meciul cu Felix Lebrun din finala Campionatului European!Eduard Ionescu, punct de senzaţie în meciul cu Felix Lebrun din finala Campionatului European!