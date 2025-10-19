Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Muică, suntem neam de piatră - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Muică, suntem neam de piatră
Video

Jurnal Antena Sport | Muică, suntem neam de piatră

Oltenii au prins viteză după victoria cu Slobozia. Vor 3 puncte și în grupa de Conference League.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Muică, suntem neam de piatră

Jurnal Antena Sport | Muică, suntem neam de piatră

Jurnal Antena Sport | Muică, suntem neam de piatră
România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia

România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia

România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia
Tricolorii României au urcat pe podium la festivitatea de premiere de la Europeanul de Tenis de Masă pe Echipe

Tricolorii României au urcat pe podium la festivitatea de premiere de la Europeanul de Tenis de Masă pe Echipe

Tricolorii României au urcat pe podium la festivitatea de premiere de la Europeanul de Tenis de Masă pe Echipe
Naționala feminină a României, premiată după medalia de argint cucerită la Campionatul European

Naționala feminină a României, premiată după medalia de argint cucerită la Campionatul European

Naționala feminină a României, premiată după medalia de argint cucerită la Campionatul European
Eduard Ionescu, punct de senzaţie în meciul cu Felix Lebrun din finala Campionatului European!

Eduard Ionescu, punct de senzaţie în meciul cu Felix Lebrun din finala Campionatului European!

Eduard Ionescu, punct de senzaţie în meciul cu Felix Lebrun din finala Campionatului European!
21:00
Paradă uluitoare în Dinamo – Rapid. Elvir Koljic a scos mingea de pe linia porții cu “lovitura scorpionului”
20:52
Scene regretabile la derby-ul Dinamo – Rapid! Momentul de reculegere a fost stricat de fanii giuleşteni
20:45
Manchester United, victorie uriașă în derby-ul Angliei contra lui Liverpool. Lovitură de teatru pe Anfield
20:42
VideoRomânia s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia
20:20
LIVE TEXTDinamo – Rapid 0-0. Costel Gâlcă se agită pe margine, Keita trimite în bară!
20:08
VideoTricolorii României au urcat pe podium la festivitatea de premiere de la Europeanul de Tenis de Masă pe Echipe
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 VIDEORomânia, în finala Campionatului European la masculin şi la feminin! Victorie istorică pentru tricolori 3 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 4 Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu 5 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 6 Decizia radicală a lui Gigi Becali după ce FCSB a suferit umilinţa campionatului, fiind învinsă de Metaloglobus