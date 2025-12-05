Cum arată "grupa morţii" de la World Cup 2026 şi care sunt cele mai aşteptate dueluri - Antena Sport

Închide meniul
Cum arată “grupa morţii” de la World Cup 2026 şi care sunt cele mai aşteptate dueluri

Daniel Işvanca Publicat: 5 decembrie 2025, 21:12

Trofeul Cupei Mondiale /Getty Images

Vineri seară a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026, iar evenimentul organizat la Kennedy Center din Washington a fost unul grandios, plin cu momente artistice și nu numai.

La competiția de anul viitor vom avea parte de dueluri captivante, printre cele mai sonore fiind cel dintre Kylian Mbappe (Franța) și Erling Haaland (Norvegia). Turneul este transmis în Universul Antena.

Kylian Mbappe vs. Erling Haaland, la World Cup 2026

Cupa Mondială va fi cel mai tare eveniment al verii anului 2026, iar competiția care va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic va aduce în fața microbiștilor dueluri de top. România are șansa de a fi prezentă la acest turneu final, dacă va trece de barajul cu Turcia, respectiv Slovacia sau Kosovo.

Ajuns în premieră la Cupa Mondială alături de naționala Norvegiei, Erling Haalang va da piept cu Kylian Mbappe, rivalul său în cursa pentru Gheata de Aur și pentru Balonul de Aur.

Cele mai tari grupe de la acest turneu final mondial vor fi C, I și L. România va avea o șansă uriașă anul viitor, dacă va reuși să treacă de cele două baraje de calificare la Cupa Mondială.

Alte partide așteptate cu sufletul la gură vor fi Anglia – Croația, Spania – Uruguay, Portugalia – Columbia, Germania – Ecuador sau Olanda – Japonia.

Cum arată grupele la World Cup 2026

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda)
  • Grupa B: Canada, Qatar, Elveţia, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia)
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoţia, Haiti
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, România, Slovacia, Kosovo)
  • Grupa E: Germania, Coasta de Fildeş, Ecuador, Curacao
  • Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania)
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Arabia Saudită, Uruguay, Insulele Capului Verde
  • Grupa I: Franţa, Senegal, Norvegia, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam)
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica)
  • Grupa L: Anglia, Croaţia, Panama, Ghana
