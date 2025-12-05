Donald Trump a primit premiul FIFA pentru pace la tragerea la sorți: "Am salvat mii de vieți. Am oprit războaie" - Antena Sport

Închide meniul
Donald Trump a primit premiul FIFA pentru pace la tragerea la sorți: “Am salvat mii de vieți. Am oprit războaie”

Andrei Nicolae Publicat: 5 decembrie 2025, 20:03

Donald Trump și Gianni Infantino, la tragerea la sorți a Cupei Mondiale / Profimedia

Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale a oferit un moment care cu siguranță va fi extrem de discutat în următoarea perioadă de specialiști ai sportului, dar și de politologi. Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a primit de la Gianni Infantino nou creatul premiu FIFA pentru pace.

Donald Trump, o figură controversată din lumea politică, a devenit în ultima perioadă extrem de apropiat de președintele FIFA, Infantino, iar acest lucru s-a văzut din nou la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale. Președintele SUA a primit premiul FIFA pentru pace și a susținut un discurs în fața oamenilor prezenți la Kennedy Center, în Washington.

Ce a spus Donald Trump când a primit premiul FIFA pentru pace

Într-un videoclip care a rulat pe marile ecrane înainte ca Trump să fie chemat pe scenă au fost rostite următoarele cuvinte: “Într-o lume din ce în ce mai divizată, trebuie să îi remarcăm pe cei care lucrează pentru a o uni“.

Ulterior, Gianni Infantino a avut și el un scurt discurs înainte ca președintele SUA să primească trofeul: “Vrem să trăim într-o lume unită și liniștită. Președintele merită acest trofeu pentru realizările sale, în propriul său mod, dar a reușit“.

Când i s-a alăturat pe scenă lui Infantino, Trump a primit o medalie din partea președintelui FIFA, însă s-a ferit să ridice trofeul care e de trei ori mai mare decât cel al Cupei Mondiale.

E unul dintre cele mai mari onoruri din viața mea. Am salvat mii și mii de vieți. Am oprit atât de multe războaie în atât de multe locuri. Am oprit războaie încă de dinainte să înceapă.

E o onoare să fiu aici cu tine, Gianni. Ai făcut o treabă excepțională, ai setat recorduri, unul dintre ele fiind acela că prețurile biletelor au urcat, ceva ce fotbalul îți va mulțumi. Cupa Mondială va fi incredibilă. Vreau să le mulțumesc celor care au făcut lumea un loc mai sigur“, a spus Donald Trump.

