Donald Trump a primit premiul FIFA pentru pace la tragerea la sorți: "Am salvat mii de vieți. Am oprit războaie" - Antena Sport

Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale a oferit un moment care cu siguranță va fi extrem de discutat în următoarea perioadă de specialiști ai sportului, dar și de politologi. Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a primit de la Gianni Infantino nou creatul premiu FIFA pentru pace.

Donald Trump, o figură controversată din lumea politică, a devenit în ultima perioadă extrem de apropiat de președintele FIFA, Infantino, iar acest lucru s-a văzut din nou la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale. Președintele SUA a primit premiul FIFA pentru pace și a susținut un discurs în fața oamenilor prezenți la Kennedy Center, în Washington.

Ce a spus Donald Trump când a primit premiul FIFA pentru pace

Într-un videoclip care a rulat pe marile ecrane înainte ca Trump să fie chemat pe scenă au fost rostite următoarele cuvinte: “Într-o lume din ce în ce mai divizată, trebuie să îi remarcăm pe cei care lucrează pentru a o uni“.

Ulterior, Gianni Infantino a avut și el un scurt discurs înainte ca președintele SUA să primească trofeul: “Vrem să trăim într-o lume unită și liniștită. Președintele merită acest trofeu pentru realizările sale, în propriul său mod, dar a reușit“.

Când i s-a alăturat pe scenă lui Infantino, Trump a primit o medalie din partea președintelui FIFA, însă s-a ferit să ridice trofeul care e de trei ori mai mare decât cel al Cupei Mondiale.