Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

S-a decis cine arbitrează confruntarea FCSB – Dinamo - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | S-a decis cine arbitrează confruntarea FCSB – Dinamo

S-a decis cine arbitrează confruntarea FCSB – Dinamo

Radu Constantin Publicat: 5 decembrie 2025, 15:38

Comentarii
S-a decis cine arbitrează confruntarea FCSB – Dinamo

Florin Tănase sărbătoreşte un gol marcat în poarta lui Dinamo - Sport Pictures

Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru partida FCSB – Dinamo, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20.30, în etapa a 19-a a Superligii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Barbu va fi ajutat la cele două linii de Mircea Mihail Grigoriu şi Adrian Vornicu.

În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Valentin Porumbel, arbitru de rezervă va fi Florin Andrei, iar observator Octavian Şovre.

La primul meci al zilei de sâmbătă, Csikszereda – FC Argeş (ora 17.00), este delegată următoarea brigadă:

Arbitri: Radu Petrescu – Radu Adrian Ghinguleac, Alexandru Vodă – Mihai Ene

Reclamă
Reclamă

Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache, Vasile Marinescu

Observator: Andrei Ioniţă

Vremea de mâine 6 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele, între 4 şi 12 gradeVremea de mâine 6 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele, între 4 şi 12 grade
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore
Observator
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”. De ce crede că e o campanie ţintită împotriva lui. Exclusiv
Fanatik.ro
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”. De ce crede că e o campanie ţintită împotriva lui. Exclusiv
17:38
LIVE SCORERomânia – Senegal se joacă ACUM. Tricolorele defilează în duelul din grupa principală
17:25
S-au împăcat! Anunț uriaș venit din Spania
17:09
Ce transfer le-a cerut Costel Gâlcă şefilor de la Rapid. Postul pe care vrea să-l întărească
17:04
Daniel Pancu s-a pronunțat în scandalul dintre Louis Munteanu și Neluțu Varga: “Nu ne ajută”
16:59
Hermannstadt confirmă discuțiile cu Adrian Mutu: „Suntem aproape”
16:43
Benfica – Sporting LIVE VIDEO (22:15). „Clasicul” Portugaliei deschide runda a 13-a
Vezi toate știrile
1 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 2 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid” 3 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 4 Universitatea Craiova l-a demis! Antrenorul a plecat după meciul din Conference League 5 „Asta ne e valoarea”. Louis Munteanu, discurs furibund după ce CFR Cluj s-a încurcat în Cupă. Anunț despre plecare 6 Gigi Becali a pus ochii pe un jucător important al lui Dinamo înaintea derby-ului: “Are loc la noi”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte