S-a decis cine arbitrează confruntarea FCSB – Dinamo - Antena Sport

Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru partida FCSB – Dinamo, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20.30, în etapa a 19-a a Superligii.

Barbu va fi ajutat la cele două linii de Mircea Mihail Grigoriu şi Adrian Vornicu.

În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Valentin Porumbel, arbitru de rezervă va fi Florin Andrei, iar observator Octavian Şovre.

La primul meci al zilei de sâmbătă, Csikszereda – FC Argeş (ora 17.00), este delegată următoarea brigadă:

Arbitri: Radu Petrescu – Radu Adrian Ghinguleac, Alexandru Vodă – Mihai Ene