Jurnal AntenaSport | Răducioiu și Ilie Dumitrescu și-au amintit de copilărie - Antena Sport

Jurnal AntenaSport | Răducioiu și Ilie Dumitrescu și-au amintit de copilărie
Florin Răducioiu și Ilie Dumitrescu sunt convinși că derby-ul dintre FCSB și Dinamo va fi decis de o mutare de șahist. Pe vremea lor, jucătorii chiar jucau șah.
