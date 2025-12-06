Benfica - Sporting 1-1. Remiză în „Clasicul” Portugaliei. Echipa lui Jose Mourinho rămâne neînvinsă „acasă” - Antena Sport

Benfica – Sporting este capul de afiș al rundei a 13-a din Portugalia, dar și meciul care a deschis această etapă. Partida a fost transmisă în direct pe AntenaPLAY, dar și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Cele două formații au remizat pe Estadio Da Luz, diferența fiind în prezent de doar trei puncte între ele. Echipa lui Jose Mourinho este fără înfrângere pe teren propriu în acest sezon, în timp ce Sporting este de asemenea fără eșec pe teren străin.
Benfica – Sporting 1-1
Final de meci!
Min. 90+2: Cartonaș roșu pentru Prestianni.
Min. 27: Gol Benfica! Cu puțin noroc, Sudakov restabilește egalitatea.
Min. 13: Gol Sporting! Pedro Goncalves deschide scorul, după o mare eroare în defensiva gazdelor.
Min. 1: A început partida.
Echipele de start:
Benfica: Trubin – Dedic, Silva, Otamendi, Dahl – Barrenechea, Rios – Aursnes, Barreiro, Sudakov – Pavlidis.
Sporting: Silva – Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo – Morita, Hjulmand – Catamo, Trincao, Goncalves – Suarez.
Benfica și Sporting sunt din nou față în față, la mai bine de patru luni distanță de la acea Supercupă a Portugaliei, jucată la finalul lunii iulie și câștigată de actuala gazdă cu scorul de 1-0.
Din 29 ianuarie 2022 nu a mai câștigat Sporting un meci pe terenul celor de la Benfica. Se întâmpla într-un meci din Cupa Ligii, iar atunci oaspeții se impuneau cu scorul de 2-1.
Sporting Lisabona are cel mai bun atac din campionat, cu un total de 31 de goluri înscrise, cu șase mai multe decât adversara directă de vineri seară.
