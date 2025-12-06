Benfica - Sporting 1-1. Remiză în „Clasicul” Portugaliei. Echipa lui Jose Mourinho rămâne neînvinsă „acasă” - Antena Sport

Echipele de start:

Benfica: Trubin – Dedic, Silva, Otamendi, Dahl – Barrenechea, Rios – Aursnes, Barreiro, Sudakov – Pavlidis.

Sporting: Silva – Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo – Morita, Hjulmand – Catamo, Trincao, Goncalves – Suarez.

Benfica și Sporting sunt din nou față în față, la mai bine de patru luni distanță de la acea Supercupă a Portugaliei, jucată la finalul lunii iulie și câștigată de actuala gazdă cu scorul de 1-0.

Din 29 ianuarie 2022 nu a mai câștigat Sporting un meci pe terenul celor de la Benfica. Se întâmpla într-un meci din Cupa Ligii, iar atunci oaspeții se impuneau cu scorul de 2-1.

Sporting Lisabona are cel mai bun atac din campionat, cu un total de 31 de goluri înscrise, cu șase mai multe decât adversara directă de vineri seară.