Ungaria, calificare dramatică în sferturile Campionatului Mondial. Rezultat incredibil după victoria cu România - Antena Sport

Jucătoarele Ungariei, la finalul unui meci de la Mondial/ SportPictures

Norvegia, marea favorită, Danemarca, Brazilia şi Ungaria s-au calificat, vineri, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Olanda şi Germania.

Germania îşi asigurase primul bilet pentru sferturile de finală.

Ungaria, calificare dramatică în sferturile Campionatului Mondial

Ungaria a obţinut calificarea dramatic, după un egal cu Japonia, 26-26. La Rotterdam, Ungaria era condusă cu 20-14 când mai erau nouă minute de joc. Greta Marton a reuşit egalarea cu 50 de secunde înainte de final, după care maghiarele au rezistat ultimului atac.

Vicecampioana mondială Norvegia a surclasat Cehia cu 37-14, şase dintre golurile scandinavelor fiind reuşite de Anniken Wollik (SCM Râmnicu Vâlcea).

Danemarca a câştigat clar în faţa Elveţiei, cu 36-23, unul dintre goluri fiind marcat de Trine Ostergaard Jensen (CSM Bucureşti), iar altul de Anne Mette Hansen (CSM Bucureşti). Daphne Gautschi (SCM Râmnicu Vâlcea) a înscris un gol pentru învinse.