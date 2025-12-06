Ungaria, calificare dramatică în sferturile Campionatului Mondial. Rezultat incredibil după victoria cu România - Antena Sport

Închide meniul
Ungaria, calificare dramatică în sferturile Campionatului Mondial. Rezultat incredibil după victoria cu România

Home | Alte sporturi | Handbal | Ungaria, calificare dramatică în sferturile Campionatului Mondial. Rezultat incredibil după victoria cu România

Ungaria, calificare dramatică în sferturile Campionatului Mondial. Rezultat incredibil după victoria cu România

Viviana Moraru Publicat: 6 decembrie 2025, 8:39

Ungaria, calificare dramatică în sferturile Campionatului Mondial. Rezultat incredibil după victoria cu România

Jucătoarele Ungariei, la finalul unui meci de la Mondial/ SportPictures

Norvegia, marea favorită, Danemarca, Brazilia şi Ungaria s-au calificat, vineri, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Olanda şi Germania. 

Germania îşi asigurase primul bilet pentru sferturile de finală. 

Ungaria, calificare dramatică în sferturile Campionatului Mondial 

Ungaria a obţinut calificarea dramatic, după un egal cu Japonia, 26-26. La Rotterdam, Ungaria era condusă cu 20-14 când mai erau nouă minute de joc. Greta Marton a reuşit egalarea cu 50 de secunde înainte de final, după care maghiarele au rezistat ultimului atac. 

Vicecampioana mondială Norvegia a surclasat Cehia cu 37-14, şase dintre golurile scandinavelor fiind reuşite de Anniken Wollik (SCM Râmnicu Vâlcea). 

Danemarca a câştigat clar în faţa Elveţiei, cu 36-23, unul dintre goluri fiind marcat de Trine Ostergaard Jensen (CSM Bucureşti), iar altul de Anne Mette Hansen (CSM Bucureşti). Daphne Gautschi (SCM Râmnicu Vâlcea) a înscris un gol pentru învinse. 

Brazilia a învins Angola cu 32-26, Larissa Fais Munhoz Araujo (Corona Braşov) reuşit 2 goluri pentru învingătoare. Pentru echipa africană au înscris Albertina Da Cruz Kassoma (CS Rapid Bucureşti) 3 goluri şi Helena Gilda Simao Paulo (CSM Târgu Jiu) 9. 

Rezultatele înregistrate vineri: 

Grupa principală I 

Mulţi români renunţă la tradiţionalul porc pentru o altă delicatesă de Crăciun. Kilogramul costă 150 de leiMulţi români renunţă la tradiţionalul porc pentru o altă delicatesă de Crăciun. Kilogramul costă 150 de lei
  • Elveţia – Danemarca 23-36 
  • Japonia – Ungaria 26-26 
  • România – Senegal 37-17 

Clasament: 

  1. Danemarca 8 puncte
  2. Ungaria 7
  3. România 4
  4. Japonia 3
  5. Elveţia2 
  6. Senegal 0

Grupa principală IV 

  • Cehia – Norvegia 14-37 
  • Suedia – Coreea de Sud 32-27 
  • Angola – Brazilia 26-32 

Clasament: 

  1. Norvegia 8 puncte
  2. Brazilia 8
  3. Suedia 4
  4. Angola 4
  5. Coreea de Sud 0
  6. Cehia 0

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală. 

