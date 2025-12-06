Verdict surprinzător dat de specialiști, după tragerea la sorți: care e, de fapt, grupa „morții” de la World Cup 2026 - Antena Sport

Specialiștii au făcut toate calculele, după tragerea la sorți, și au stabilit care e, de fapt, grupa „morții” de la World Cup 2026. Turneul final de anul viitor, care se va disputa în SUA, Mexic și Canada, se va vedea exclusiv în Universul Antena.

Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 a avut loc vineri, la Kennedy Center, în Washington. Covorul roșu a fost plin de staruri internaționale și foste legende ale fotbalului, prezentatorii marelui eveniment fiind Heidi Klum și Kevin Hart.

Care este, de fapt, grupa „morții” de la World Cup 2026

Deși la prima vedere Grupa I, din care fac parte Franța, Norvegia, Senegal și câștigătoarea play-off-ului FIFA 2 (Irak, Bolivia, Surinam), părea a fi cea mai echilibrată, specialiștii sunt de altă părere.

Conform calculelor celor de la Opta, grupa „morții” de la World Cup 2026 este, de fapt, Grupa J, din care fac parte Argentina, Algeria, Austria și Iordania. Specialiștii susțin că raportul forțelor este unul echilibrat, cu campioana mondială en-titre fiind favorită certă.

În ceea ce o privește pe Austria, națională care a câștigat grupa preliminară din care a făcut parte și România și s-a întors la World Cup după o absență de 28 de ani, specialiștii au dat un verdict clar. Scorul naționalei lui Ralf Rangnick este de 75,3%, nu cu mult diferit față de cel atribuit de specialiști naționalei Algeriei, de 72,2%. Dată fiind mica diferență de scor dintre cele două naționale, care cel mai probabil se vor lupta pentru poziția secundă din grupă, Grupa J este considerată a fi cea mai puternică de la Mondial.