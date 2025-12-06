Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Verdict surprinzător dat de specialiști, după tragerea la sorți: care e, de fapt, grupa „morții” de la World Cup 2026 - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Verdict surprinzător dat de specialiști, după tragerea la sorți: care e, de fapt, grupa „morții” de la World Cup 2026

Verdict surprinzător dat de specialiști, după tragerea la sorți: care e, de fapt, grupa „morții” de la World Cup 2026

Viviana Moraru Publicat: 6 decembrie 2025, 8:54

Comentarii
Verdict surprinzător dat de specialiști, după tragerea la sorți: care e, de fapt, grupa morții” de la World Cup 2026

Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026/ Profimedia

Specialiștii au făcut toate calculele, după tragerea la sorți, și au stabilit care e, de fapt, grupa „morții” de la World Cup 2026. Turneul final de anul viitor, care se va disputa în SUA, Mexic și Canada, se va vedea exclusiv în Universul Antena.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 a avut loc vineri, la Kennedy Center, în Washington. Covorul roșu a fost plin de staruri internaționale și foste legende ale fotbalului, prezentatorii marelui eveniment fiind Heidi Klum și Kevin Hart.  

Care este, de fapt, grupa „morții” de la World Cup 2026 

Deși la prima vedere Grupa I, din care fac parte Franța, Norvegia, Senegal și câștigătoarea play-off-ului FIFA 2 (Irak, Bolivia, Surinam), părea a fi cea mai echilibrată, specialiștii sunt de altă părere.  

Conform calculelor celor de la Opta, grupa „morții” de la World Cup 2026 este, de fapt, Grupa J, din care fac parte Argentina, Algeria, Austria și Iordania. Specialiștii susțin că raportul forțelor este unul echilibrat, cu campioana mondială en-titre fiind favorită certă. 

În ceea ce o privește pe Austria, națională care a câștigat grupa preliminară din care a făcut parte și România și s-a întors la World Cup după o absență de 28 de ani, specialiștii au dat un verdict clar. Scorul naționalei lui Ralf Rangnick este de 75,3%, nu cu mult diferit față de cel atribuit de specialiști naționalei Algeriei, de 72,2%. Dată fiind mica diferență de scor dintre cele două naționale, care cel mai probabil se vor lupta pentru poziția secundă din grupă, Grupa J este considerată a fi cea mai puternică de la Mondial. 

Reclamă
Reclamă

Specialiștii menționați anterior consideră, de asemenea, că a doua cea mai echilibrată grupă de la World Cup 2026 este cea în care Kylian Mbappe se va confrunta cu Erling Haaland, anume Grupa I. A treia în ierarhia grupelor „morții” de la Mondial este Grupa F, în care se vor înfrunta Olanda, Japonia, Tunisia și câștigătoarea play-off-ului UEFA B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania). 

Cum arată grupele de la World Cup 2026

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda) 
  • Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia 
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia 
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, România, Slovacia, Kosovo) 
  • Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador 
  • Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia 
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă 
  • Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay 
  • Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia 
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania 
  • Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia 
  • Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama 
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Criză de cliente pentru industria cu venituri de 30.000 de lei pe lună
Observator
Criză de cliente pentru industria cu venituri de 30.000 de lei pe lună
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
8:39
Ungaria, calificare dramatică în sferturile Campionatului Mondial. Rezultat incredibil după victoria cu România
8:33
FotoSorana Cîrstea a anunțat când se va retrage din tenis: „Va fi ultimul an. Nu e ușor să spui adio”
8:26
Comparația făcută de Ilie Dumitrescu după ce a aflat pe cine ar putea întâlni România la World Cup 2026
0:18
Benfica – Sporting 1-1. Remiză în „Clasicul” Portugaliei. Echipa lui Jose Mourinho rămâne neînvinsă „acasă”
23:52 5 dec.
Președintele Federației din Turcia a “uitat” de barajul cu România. Declarație arogantă după tragerea la sorți
23:46 5 dec.
“FIFA a aranjat tragerea pentru noi”. Reacţie categorică a americanilor după ce şi-au aflat grupa de la World Cup 2026
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 2 Lando Norris, cel mai rapid și în a doua sesiune de antrenamente de la Abu Dhabi! Programul complet al weekendului decisiv 3 VIDEOTragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 | România a aflat cu cine poate juca. Cum arată toate grupele 4 VideoLando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: “Ce face omul ăsta? Era să ne lovim” 5 S-a decis cine arbitrează confruntarea FCSB – Dinamo 6 Cum arată “grupa morţii” de la World Cup 2026 şi care sunt cele mai aşteptate dueluri
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte