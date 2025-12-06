Comparația făcută de Ilie Dumitrescu după ce a aflat pe cine ar putea întâlni România la World Cup 2026 - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a reacționat după ce a aflat pe cine ar putea întâlni România la World Cup 2026. Dacă s-ar califica la turneul final de anul viitor, „tricolorii” s-ar afla în Grupa D alături de SUA, Australia și Paraguay.

Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 a avut loc vineri, la Kennedy Center, în Washington. Covorul roșu a fost plin de staruri internaționale și foste legende ale fotbalului, prezentatorii marelui eveniment fiind Heidi Klum și Kevin Hart.

Comparația făcută de Ilie Dumitrescu după ce a aflat pe cine ar putea întâlni România la World Cup 2026

Ilie Dumitrescu a amintit de grupa României de la World Cup 1994, atunci când naționala s-a duelat cu Columbia, Elveția și SUA, și a transmis că cea de la turneul final de anul viitor este una mai accesibilă. În urmă cu mai bine de 30 de ani, „tricolorii” reușeau să câștige grupa și să ajungă până în sferturi la turneul final desfășurat tot în America.

„Grupa, din punctul meu de vedere, fac comparație cu grupa noastră din 1994 (SUA, Columbia și Elveția),e mai accesibilă. Ar fi extraordinar (n.r. să ne calificăm). E mai greu barajul decât grupa de la Mondial.

Columbia, în perioada aia, era o formație foarte puternică. Probabil că Statele Unite sunt mai”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.