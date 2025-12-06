Comparația făcută de Ilie Dumitrescu după ce a aflat pe cine ar putea întâlni România la World Cup 2026 - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a reacționat după ce a aflat pe cine ar putea întâlni România la World Cup 2026. Dacă s-ar califica la turneul final de anul viitor, „tricolorii” s-ar afla în Grupa D alături de SUA, Australia și Paraguay.
Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 a avut loc vineri, la Kennedy Center, în Washington. Covorul roșu a fost plin de staruri internaționale și foste legende ale fotbalului, prezentatorii marelui eveniment fiind Heidi Klum și Kevin Hart.
Comparația făcută de Ilie Dumitrescu după ce a aflat pe cine ar putea întâlni România la World Cup 2026
Ilie Dumitrescu a amintit de grupa României de la World Cup 1994, atunci când naționala s-a duelat cu Columbia, Elveția și SUA, și a transmis că cea de la turneul final de anul viitor este una mai accesibilă. În urmă cu mai bine de 30 de ani, „tricolorii” reușeau să câștige grupa și să ajungă până în sferturi la turneul final desfășurat tot în America.
„Grupa, din punctul meu de vedere, fac comparație cu grupa noastră din 1994 (SUA, Columbia și Elveția),e mai accesibilă. Ar fi extraordinar (n.r. să ne calificăm). E mai greu barajul decât grupa de la Mondial.
Columbia, în perioada aia, era o formație foarte puternică. Probabil că Statele Unite sunt mai”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.
România se va duela cu Turcia în martie, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Dacă îi vor învinge pe turci, elevii lui Mircea Lucescu vor întâlni în finala barajului câștigătoarea partidei Slovacia – Kosovo.
Cum arată grupele de la World Cup 2026
- Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda)
- Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
- Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, România, Slovacia, Kosovo)
- Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
- Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
- Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
- Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia
- Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
- Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia
- Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
- Președintele Federației din Turcia a “uitat” de barajul cu România. Declarație arogantă după tragerea la sorți
- “FIFA a aranjat tragerea pentru noi”. Reacţie categorică a americanilor după ce şi-au aflat grupa de la World Cup 2026
- Bilanțul României contra posibilelor adversare de la World Cup 2026: un meci istoric și un discurs memorabil
- FIFA anunţă sâmbătă (19:00, AntenaPLAY) programul complet şi stadioanele unde se vor juca meciurile de la World Cup 2026
- Reacţia lui Mauricio Pochettino, selecţionerul SUA, după ce a aflat că poate întâlni România la World Cup 2026