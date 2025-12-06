Sorana Cîrstea a anunțat când se va retrage din tenis: „Va fi ultimul an. Nu e ușor să spui adio” - Antena Sport

Închide meniul
Sorana Cîrstea a anunțat când se va retrage din tenis: „Va fi ultimul an. Nu e ușor să spui adio”

Viviana Moraru Publicat: 6 decembrie 2025, 8:33

Sorana Cîrstea - Profimedia Images

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că anul 2026 va fi ultimul al său în circuit. Ea spune că într-o carieră de 20 de ani a trăit un „vis frumos în care toate sacrificiile au meritat”. 

Sorana Cîrstea, ajunsă la vârsta de 35 de ani, a mai subliniat faptul că îi este extrem de dificil să spună „adio” tenisului, mărturisind că mai are multe lucruri de îmbunătățit.  

„Iubesc tenisul. Îmi place disciplina, rutina, munca. Competiţia şi adrenalina îmi alimentează sufletul. Dar, ca totul în viaţă, şi asta trebuie să se termine. Anul viitor va fi al 20-lea an în care particip la turnee ca jucător profesionist de tenis. Nu m-am aşteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiţi pentru mine pe teren şi m-au motivat să continui.  

Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit. Când iubeşti ceva atât de mult, nu este uşor să spui „adio”. Deocamdată, însă, nu este un rămas bun, ci un „ne vedem încă o dată”. Mai am multe lucruri pe care vreau să le îmbunătăţesc, am obiective şi ambiţii, aşa că sper să pot realiza unele dintre ele anul viitor şi să închei această carieră minunată într-o notă pozitivă şi în condiţiile mele. Ador tenisul şi sunt foarte norocoasă şi recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit şi m-a învăţat.  

Acest sport i-a permis unei fetiţe de 4 ani, care ţinea racheta pentru prima dată, să-şi trăiască visul. Un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat. Aştept cu nerăbdare să-mi văd toţi fanii, prietenii şi cei dragi lângă teren pentru un ultim dans în jurul lumii. Mulţumesc, tenis, îţi voi rămâne veşnic datoare Ne vedem în 2026 şi vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul vostru necondiţionat!”, a scris sportiva pe Instagram. 

În vârstă de 35 de ani, Sorana Cîrstea are în palmares trei titluri WTA la simplu, la Taşkent în 2008, la Istanbul în 2021 şi la Cleveland în 2025.  

Sorana Cîrstea se află pe locul 43 în clasamentul WTA, iar cel mai bun loc ocupat a fost 21, în anul 2013. 

Sorana Cîrstea, cu trofeul cucerit în proba de dublu de la Madrid
Sorana Cîrstea
9:37
