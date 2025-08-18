Jurnal Antena Sport | Mulţi fani ai Rapidului au plecat mai devreme de la derby-ul cu FCSB! - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Mulţi fani ai Rapidului au plecat mai devreme de la derby-ul cu FCSB!
Peste 25.000 de fani au fost la derby. Mulţi rapidişti n-au crezut în remontada şi au plecat mai devreme de la Arena Naţională.
Peste 25.000 de fani au fost la derby. Mulţi rapidişti n-au crezut în remontada şi au plecat mai devreme de la Arena Naţională.
Jurnal Antena Sport | Mulţi fani ai Rapidului au plecat mai devreme de la derby-ul cu FCSB!Jurnal Antena Sport | Mulţi fani ai Rapidului au plecat mai devreme de la derby-ul cu FCSB!
Jurnal Antena Sport | Gigi Becali l-a somat pe Florin Tănase: ori afaceri, ori fotbal!Jurnal Antena Sport | Gigi Becali l-a somat pe Florin Tănase: ori afaceri, ori fotbal!
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 augustAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 august
Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi Dan Alexa au dat din casă la podcastul lui Mihai MorarJurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi Dan Alexa au dat din casă la podcastul lui Mihai Morar
Jurnal Antena Sport | Revenirea lui Florinel Coman la FCSB stă la mâna lui Gigi BecaliJurnal Antena Sport | Revenirea lui Florinel Coman la FCSB stă la mâna lui Gigi Becali