Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Mulţi fani ai Rapidului au plecat mai devreme de la derby-ul cu FCSB! - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Mulţi fani ai Rapidului au plecat mai devreme de la derby-ul cu FCSB!
Video

Jurnal Antena Sport | Mulţi fani ai Rapidului au plecat mai devreme de la derby-ul cu FCSB!

Peste 25.000 de fani au fost la derby. Mulţi rapidişti n-au crezut în remontada şi au plecat mai devreme de la Arena Naţională.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Mulţi fani ai Rapidului au plecat mai devreme de la derby-ul cu FCSB!

Jurnal Antena Sport | Mulţi fani ai Rapidului au plecat mai devreme de la derby-ul cu FCSB!

Jurnal Antena Sport | Mulţi fani ai Rapidului au plecat mai devreme de la derby-ul cu FCSB!
Jurnal Antena Sport | Gigi Becali l-a somat pe Florin Tănase: ori afaceri, ori fotbal!

Jurnal Antena Sport | Gigi Becali l-a somat pe Florin Tănase: ori afaceri, ori fotbal!

Jurnal Antena Sport | Gigi Becali l-a somat pe Florin Tănase: ori afaceri, ori fotbal!
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 august

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 august

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 august
Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi Dan Alexa au dat din casă la podcastul lui Mihai Morar

Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi Dan Alexa au dat din casă la podcastul lui Mihai Morar

Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi Dan Alexa au dat din casă la podcastul lui Mihai Morar
Jurnal Antena Sport | Revenirea lui Florinel Coman la FCSB stă la mâna lui Gigi Becali

Jurnal Antena Sport | Revenirea lui Florinel Coman la FCSB stă la mâna lui Gigi Becali

Jurnal Antena Sport | Revenirea lui Florinel Coman la FCSB stă la mâna lui Gigi Becali
20:36
VideoJurnal Antena Sport | Gigi Becali l-a somat pe Florin Tănase: ori afaceri, ori fotbal!
20:18
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Cleveland. Gabriela Ruse a părăsit turneul
20:01
Aberdeen a transferat un jucător de la AC Milan înaintea duelului cu FCSB!
20:00
VIDEOBernadette Szocs, în turul 2 la Europe Smash – Sweden. Eduard Ionescu joacă la 20:45
19:53
Patricia Țig, OUT în primul tur al calificărilor de la US Open. Românca, “demolată” în al doilea set
19:23
EXCLUSIVEdi Iordănescu poate da o lovitură colosală! E ademenit cu milioane de euro de un club din Emirate
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 4 Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj 5 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 6 Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului