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Jurnal Antena Sport | O afacere de miliarde

Cine vrea să fie la doar doi metri de vedetele care joacă finala Mondialului va scoate din buzunar sute de mii de dolari. Americanii fac ultimele retușuri la stadionul de miliarde din

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Jurnal Antena Sport | O afacere de miliarde

Jurnal Antena Sport | O afacere de miliarde

Jurnal Antena Sport | O afacere de miliarde
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