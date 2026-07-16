Home | Fotbal | Alex Chipciu ştie unde s-a pierdut meciul cu Dinamo Kiev: „Ne-au luat cu lama jos”

Alex Chipciu ştie unde s-a pierdut meciul cu Dinamo Kiev: „Ne-au luat cu lama jos”

Radu Constantin Publicat: 16 iulie 2026, 23:49

Comentarii
Alex Chipciu ştie unde s-a pierdut meciul cu Dinamo Kiev: „Ne-au luat cu lama jos

Alex Chipciu / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Echipa Universitatea Cluj a cedat joi seara, pe teren propriu, scor 2-4 la lovituri de departajare, în faţa echipei din Ucraina, Dinamo Kiev, în manşa secundă a primului tur preliminar din Liga Europa. Clujenii vor juca în Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unul dintre cei care au ratat penalty a fost chiar Alex Chipciu. La final de joc, fotbalistul ardelenilor a spus unde s-a pierdut meciul.

„Dinamo Kiev a fost mai bună decât noi. Au atacant de pleacă pe 30 de milioane de euro, fundaş la fel. Ne-au luat cu lama jos. Am suferit mult în prima repriză şi a doua. Cu trecerea timpului simţeam că putem, că suntem peste. Trebuie să ne păstrăm capul. Şi să ne mulţumim că am fost egali cu o astfel de echipă. Nu ne dădea nimeni vreo şansă înainte de meci. Lumea îmi spune să ţin capul sus. Am ratat toţi, nu putem spune că nu am avut vreo tactică. E frustrant, dar nu pot spune că nu am sentimente de mândrie. Băieţii au dat tot ce au putut. Trebuie să vedem lucrurile pozitive. Eu zic că am ajuns sus, dacă ne-am bătut de la egal la egal cu Dinamo Kiev”, a declarat Chipciu, la Digi Sport.

„Îmi asum că am ratat un penalty, dar au fost multe lucruri pozitive. Dacă am ajuns la sentimentul că putem bate Dinamo Kiev, înseamnă că oamenii care au făcut acest proiect au reuşit”, a mai spus fotbalistul ardelenilor.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-au luat apartamente cu 32.500 de euro în Militari Residence, dar acum vor să vândă. "Cine să mai cumpere?"
Observator
Şi-au luat apartamente cu 32.500 de euro în Militari Residence, dar acum vor să vândă. "Cine să mai cumpere?"
Premieră la CM 2026, chiar în finală! Donald Trump a luat decizia
Fanatik.ro
Premieră la CM 2026, chiar în finală! Donald Trump a luat decizia
23:45

„Parcă sunt blestemat” Dan Nistor, la pământ după ce U Cluj a pierdut iar la 11 metri: „Trebuie să mergem la biserică”
23:43

Cu cine va juca U Cluj în turul 2 din preliminariile Conference League? Urmează o dublă „de foc” pentru ardeleni
23:41

VIDEOAlexandru Chipciu, desființat de un suporter după penalty-ul ratat cu Dinamo Kiev: „Fă-te antrenor”
23:29

VIDEOEmil Boc şi-a ieşit din minţi. Înjurături după eliminarea U Cluj la penalty-uri!
23:20

U Cluj – Dinamo Kiev 0-0 (2-4 d. l. d.). Ardelenii, loviți de blestemul penalty-urilor. Eliminare din Europa League
23:09

Anunţul făcut de Atletico Madrid despre viitorul lui Julian Alvarez, înainte de finala Cupei Mondiale!
Vezi toate știrile
1 Veste bună pentru suporterii lui Dinamo: ce decizie a luat George Pușcaș 2 Nicolae Stanciu, înțelegere cu o echipă din Liga 1! Gigi Becali a aflat și vrea să îl deturneze 3 Gigi Becali îi face concurență lui Mihai Rotaru! A plătit 2,4 milioane de euro pentru doi jucători 4 Omul care a doborât Franța abia mai putea să meargă la final: „Sunt complet terminat! Nici în cele mai frumoase visuri…” 5 VIDEOAnglia – Argentina 1-2! Leo Messi, la a 2-a finală consecutivă de Campionat Mondial! Sud-americanii, remontada superbă 6 Flavius Stoican revine pe bancă, după despărțirea de Farul: „Sunt apreciat de acești oameni”
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce „l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce „l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!