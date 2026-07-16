Alex Chipciu ştie unde s-a pierdut meciul cu Dinamo Kiev: „Ne-au luat cu lama jos”

Echipa Universitatea Cluj a cedat joi seara, pe teren propriu, scor 2-4 la lovituri de departajare, în faţa echipei din Ucraina, Dinamo Kiev, în manşa secundă a primului tur preliminar din Liga Europa. Clujenii vor juca în Conference League.

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Unul dintre cei care au ratat penalty a fost chiar Alex Chipciu. La final de joc, fotbalistul ardelenilor a spus unde s-a pierdut meciul.

„Dinamo Kiev a fost mai bună decât noi. Au atacant de pleacă pe 30 de milioane de euro, fundaş la fel. Ne-au luat cu lama jos. Am suferit mult în prima repriză şi a doua. Cu trecerea timpului simţeam că putem, că suntem peste. Trebuie să ne păstrăm capul. Şi să ne mulţumim că am fost egali cu o astfel de echipă. Nu ne dădea nimeni vreo şansă înainte de meci. Lumea îmi spune să ţin capul sus. Am ratat toţi, nu putem spune că nu am avut vreo tactică. E frustrant, dar nu pot spune că nu am sentimente de mândrie. Băieţii au dat tot ce au putut. Trebuie să vedem lucrurile pozitive. Eu zic că am ajuns sus, dacă ne-am bătut de la egal la egal cu Dinamo Kiev”, a declarat Chipciu, la Digi Sport.

„Îmi asum că am ratat un penalty, dar au fost multe lucruri pozitive. Dacă am ajuns la sentimentul că putem bate Dinamo Kiev, înseamnă că oamenii care au făcut acest proiect au reuşit”, a mai spus fotbalistul ardelenilor.