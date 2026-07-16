Cu cine va juca U Cluj în turul 2 din preliminariile Conference League? Urmează o dublă „de foc” pentru ardeleni

U Cluj a fost eliminată de Dinamo Kiev din turul 1 al preliminariilor Europa League, după 2-4 la loviturile de departajare. Ardelenii au „retrogradat” astfel în preliminariile Conference League și își cunosc deja adversara din turul al 2-lea.

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Echipa antrenată de Cristiano Bergodi a remizat de două ori cu Dinamo Kiev, de fiecare dată scor 0-0, în dubla din turul 1 al preliminariilor Europa League. Șepcile roșii au pierdut însă loteria penalty-urilor, iar ucrainenii au obținut biletul pentru turul al 2-lea, acolo unde se vor duela cu PAOK Salonic.

U Cluj va juca cu Brann în turul 2 din preliminariile Conference League

Adversara celor de la U Cluj, din turul 2 al preliminariilor Conference League, este formația Brann Bergen, din Norvegia. Dubla se anunță a fi una „de foc” pentru ardelenii lui Cristiano Bergodi.

Nordicii au un lot cotat la suma de 27,45 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. Cel mai valoros jucător din lotul antrenat de Eirik Horneland este mijlocașul Felix Horn Myhre, cotat la suma de 3,5 milioane de euro.

De cealaltă parte, Universitatea Cluj este cotată la suma de 20,04 milioane de euro. Cel mai scump jucător al formației pregătite de Cristiano Bergodi este Jovo Lukic, cotat la suma de 2,2 milioane de euro.