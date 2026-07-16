Cu cine va juca U Cluj în turul 2 din preliminariile Conference League? Urmează o dublă „de foc” pentru ardeleni

U Cluj a fost eliminată de Dinamo Kiev din turul 1 al preliminariilor Europa League, după 2-4 la loviturile de departajare. Ardelenii au „retrogradat” astfel în preliminariile Conference League și își cunosc deja adversara din turul al 2-lea.
Echipa antrenată de Cristiano Bergodi a remizat de două ori cu Dinamo Kiev, de fiecare dată scor 0-0, în dubla din turul 1 al preliminariilor Europa League. Șepcile roșii au pierdut însă loteria penalty-urilor, iar ucrainenii au obținut biletul pentru turul al 2-lea, acolo unde se vor duela cu PAOK Salonic.
U Cluj va juca cu Brann în turul 2 din preliminariile Conference League
Adversara celor de la U Cluj, din turul 2 al preliminariilor Conference League, este formația Brann Bergen, din Norvegia. Dubla se anunță a fi una „de foc” pentru ardelenii lui Cristiano Bergodi.
Nordicii au un lot cotat la suma de 27,45 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. Cel mai valoros jucător din lotul antrenat de Eirik Horneland este mijlocașul Felix Horn Myhre, cotat la suma de 3,5 milioane de euro.
De cealaltă parte, Universitatea Cluj este cotată la suma de 20,04 milioane de euro. Cel mai scump jucător al formației pregătite de Cristiano Bergodi este Jovo Lukic, cotat la suma de 2,2 milioane de euro.
Emil Boc şi-a ieşit din minţi. Înjurături după eliminarea U Cluj la penalty-uri
Universitatea Cluj a părăsit Liga Europa, după ce a fost eliminată din primul tur preliminar al UEFA Europa League. Dinamo Kiev s-a impus la loviturile de departajare, după un nou 0-0.
Alex Chipciu şi Codrea au fost cei care au ratat la punctul cu var. Eliminarea l-a scos din sărite pe primarul Emil Boc, care a fost surprins înjurând de mama focului la finalul disputei.
Formația antrenată de Cristiano Bergodi va evolua mai departe în turul doi preliminar al UEFA Conference League, acolo unde va da peste norvegienii de la SK Brann.
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