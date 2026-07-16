Ultimul transfer de la FCSB: „Să fiu sincer, nu aveam alte oferte. Domnul Stoica m-a sunat…”

A lăsat Dinamo şi a semnat cu rivalii de la FCSB. Eddy Gnahore, 32 de ani, îşi va face debutul pentru noua echipă cu FC Argeș, mâine seară, de la ora 21:30.

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El a vorbit despre transferul de la FCSB şi a făcut câteva dezvăluiri din culisele negocierilor. Mihai Stoica a fost cel care l-a convins să semneze.

„Să fiu sincer, nu aveam alte oferte. Domnul Stoica m-a sunat, iar felul în care mi-a prezentat proiectul m-a convins. Este un om de fotbal, înțelege foarte multe, iar când cineva ca el te dorește atât de mult, este ușor să iei o astfel de decizie”, a spus Eddy Gnahore în cadrul unei conferinţe de presă.

Fotbalistul se aşteaptă să fie criticat de Gigi Becali: „Va fi o presiune bună din partea patronului. Este cineva foarte atent la detalii și își dorește să câștige fiecare meci. Vrea să performăm la cel mai înalt nivel. Mie îmi place presiunea, așa că nu cred că aceasta va fi o problemă.

Indiferent dacă voi juca bine sau nu, voi da mereu 100% pe teren. Asta sunt eu, asta este personalitatea mea. Un lucru pe care nu îl voi face niciodată este să păcălesc jocul”.