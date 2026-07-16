Ultimul transfer de la FCSB: „Să fiu sincer, nu aveam alte oferte. Domnul Stoica m-a sunat…”

A lăsat Dinamo şi a semnat cu rivalii de la FCSB. Eddy Gnahore, 32 de ani, îşi va face debutul pentru noua echipă cu FC Argeș, mâine seară, de la ora 21:30.
El a vorbit despre transferul de la FCSB şi a făcut câteva dezvăluiri din culisele negocierilor. Mihai Stoica a fost cel care l-a convins să semneze.
„Să fiu sincer, nu aveam alte oferte. Domnul Stoica m-a sunat, iar felul în care mi-a prezentat proiectul m-a convins. Este un om de fotbal, înțelege foarte multe, iar când cineva ca el te dorește atât de mult, este ușor să iei o astfel de decizie”, a spus Eddy Gnahore în cadrul unei conferinţe de presă.
Fotbalistul se aşteaptă să fie criticat de Gigi Becali: „Va fi o presiune bună din partea patronului. Este cineva foarte atent la detalii și își dorește să câștige fiecare meci. Vrea să performăm la cel mai înalt nivel. Mie îmi place presiunea, așa că nu cred că aceasta va fi o problemă.
Indiferent dacă voi juca bine sau nu, voi da mereu 100% pe teren. Asta sunt eu, asta este personalitatea mea. Un lucru pe care nu îl voi face niciodată este să păcălesc jocul”.
Eddy Gnahore a vorbit şi despre fostul club, Dinamo.
„Contractul meu cu fostul club s-a încheiat. Am vorbit cu oamenii de aici și am realizat cât de profesioniști sunt, iar asta m-a convins să semnez. La vârsta mea, acest lucru este foarte important. Sunt foarte fericit să fiu aici.
Nu am vorbit cu foștii mei colegi. Nu sunt un tip emoțional, mă concentrez pe ceea ce am de făcut aici și pe ceea ce trebuie să fac pe teren. Nu pot să proiectez viitorul, însă cred că adaptarea va veni în mod natural. Voi încerca să câștig fiecare meci”, a mai spus Eddy Gnahore.
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