Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Golul victorios al Argentinei cu Anglia putea fi anulat! Faza care a scăpat tuturor: seamănă izbitor cu cea din partida cu Egipt
VIDEO

Golul victorios al Argentinei cu Anglia putea fi anulat! Faza care a scăpat tuturor: seamănă izbitor cu cea din partida cu Egipt

Mihai Alecu Publicat: 16 iulie 2026, 16:55

Comentarii
Golul victorios al Argentinei cu Anglia putea fi anulat! Faza care a scăpat tuturor: seamănă izbitor cu cea din partida cu Egipt

Leo Messi ar fi faultat înainte de golul lui Lautaro Martinez. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Anglia şi Argentina s-au întâlnit în semifinala Cupei Mondiale 2026, una care a fost plină de dramatism şi în final s-a terminat cu victoria sud-americanilor, 2-1, datorită golurilor  înscrise de Enzo Fernandez şi Lautaro Martinez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Britanicii au reuşit să deschidă scorul prin Anthony Gordon în minutul 55, după o fază la care apărarea lui Lionel Scaloni a fost surprinsă de centrarea excelentă dată de Morgan Rodgers.

Controversă după Argentina – Anglia: golul lui Lautaro Martinez putea fi anulat!

Confruntarea de la Atlanta a fost una cu intrări dure, în care însă nu au existat multe dueluri în care fotbaliştii să poată reclama arbitrajul. Totuşi, englezii sunt acum foc şi pară după eşec şi au adus în evidenţă golul decisiv marcat de Lautaro Martinez, fază la care Alexic Mac Allister a lovit inclusiv bara cu un şut de la 16 metri.

După execuţia mijlocaşului de la Liverpool, balonul s-a dus în lateral, iar Djed Spence a ajuns primul la minge şi a respins-o în duelul cu Leo Messi, însă atacantul argentinian l-a călcat pe fundaşul englez şi arbitrul nu a intervenit, chiar dacă britanicul a părut afectat iniţial.

Spence a preferat însă să se ridice şi să nu încerce să scoată în evidenţă faultul lui Messi şi astfel nici în camera VAR nu s-a verificat faza după ce Argentina a marcat golul victorios.

Reclamă
Reclamă

Meciul dintre Argentina şi Egipt a avut o fază similară

Argentina a fost protagonista multor partide în care au existat faze discutabile ce au influenţat mai mult sau mai puţin rezultatul final. Cele mai multe controverse au fost după victoria obţinută cu Egipt, în optimi, 3-2, confruntare în care africanii au înscris un gol întors după intervenţia VAR.

Ce s-a întâmplat mai exact? În minutul 57, când Egipt avea 1-0, o minge recuperată în defensivă de africani, la un duel între Attia şi Lisandro Martinez, a dus la golul lui Ziko. Totuşi, reuşita a fost anulată după ce în camera VAR a fost sesizat faptul că Attia l-a călcat pe Martinez în faza incipientă.

În comparaţie, duelul dintre Spence şi Messi nu a fost tratat la fel şi asta i-a făcut pe fanii Angliei să aibă reacţii dure: „Totul e decis, fazele la limită se judecă mereu pentru Argentina!”, a scris un suporter britanic.

Motivul pentru care un sat întreg din Germania se vinde la prețul unui penthouse în BucureștiMotivul pentru care un sat întreg din Germania se vinde la prețul unui penthouse în București
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care un șofer de ride-sharing își face KO clientul care i-a spart parbrizul, în Capitală
Observator
Momentul în care un șofer de ride-sharing își face KO clientul care i-a spart parbrizul, în Capitală
Cine transmite la TV Universitatea Craiova – Levski Sofia! Datele şi orele de start oficiale ale meciului din turul doi al Ligii Campionilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Cine transmite la TV Universitatea Craiova – Levski Sofia! Datele şi orele de start oficiale ale meciului din turul doi al Ligii Campionilor. Exclusiv
16:35

Un milion de euro: atât trebuie să plătească Gigi Becali pentru stranierul dorit la FCSB
16:22

VIDEO„Şeful în acţiune” Răzvan Lucescu a început munca la Al-Sadd! Imagini de la antrenament cu tehnicianul român
16:19

Veste extraordinară pentru suporterii lui Liverpool! Jucătorul de 100 de milioane de euro semnează
16:10

Nicolae Stanciu, înțelegere cu o echipă din Liga 1! Gigi Becali a aflat și vrea să îl deturneze
15:47

„A fost primul bebeluş ţinut de el în braţe”. Povestea din spatele fotografiei cu Lionel Messi şi Lamine Yamal
15:41

Francezii anunță când preia oficial Zidane naționala! Va avea un staff de 25 de persoane
Vezi toate știrile
1 Veste bună pentru suporterii lui Dinamo: ce decizie a luat George Pușcaș 2 Gigi Becali îi face concurență lui Mihai Rotaru! A plătit 2,4 milioane de euro pentru doi jucători 3 Omul care a doborât Franța abia mai putea să meargă la final: „Sunt complet terminat! Nici în cele mai frumoase visuri…” 4 VIDEOAnglia – Argentina 1-2! Leo Messi, la a 2-a finală consecutivă de Campionat Mondial! Sud-americanii, remontada superbă 5 Flavius Stoican revine pe bancă, după despărțirea de Farul: „Sunt apreciat de acești oameni” 6 Fotbalistul de la FCSB e gata de plecare: „Nu vreau să fac scandal!”
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce „l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce „l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!