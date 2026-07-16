Golul victorios al Argentinei cu Anglia putea fi anulat! Faza care a scăpat tuturor: seamănă izbitor cu cea din partida cu Egipt

Anglia şi Argentina s-au întâlnit în semifinala Cupei Mondiale 2026, una care a fost plină de dramatism şi în final s-a terminat cu victoria sud-americanilor, 2-1, datorită golurilor înscrise de Enzo Fernandez şi Lautaro Martinez.
Britanicii au reuşit să deschidă scorul prin Anthony Gordon în minutul 55, după o fază la care apărarea lui Lionel Scaloni a fost surprinsă de centrarea excelentă dată de Morgan Rodgers.
Controversă după Argentina – Anglia: golul lui Lautaro Martinez putea fi anulat!
Confruntarea de la Atlanta a fost una cu intrări dure, în care însă nu au existat multe dueluri în care fotbaliştii să poată reclama arbitrajul. Totuşi, englezii sunt acum foc şi pară după eşec şi au adus în evidenţă golul decisiv marcat de Lautaro Martinez, fază la care Alexic Mac Allister a lovit inclusiv bara cu un şut de la 16 metri.
După execuţia mijlocaşului de la Liverpool, balonul s-a dus în lateral, iar Djed Spence a ajuns primul la minge şi a respins-o în duelul cu Leo Messi, însă atacantul argentinian l-a călcat pe fundaşul englez şi arbitrul nu a intervenit, chiar dacă britanicul a părut afectat iniţial.
Spence a preferat însă să se ridice şi să nu încerce să scoată în evidenţă faultul lui Messi şi astfel nici în camera VAR nu s-a verificat faza după ce Argentina a marcat golul victorios.
Meciul dintre Argentina şi Egipt a avut o fază similară
Argentina a fost protagonista multor partide în care au existat faze discutabile ce au influenţat mai mult sau mai puţin rezultatul final. Cele mai multe controverse au fost după victoria obţinută cu Egipt, în optimi, 3-2, confruntare în care africanii au înscris un gol întors după intervenţia VAR.
Ce s-a întâmplat mai exact? În minutul 57, când Egipt avea 1-0, o minge recuperată în defensivă de africani, la un duel între Attia şi Lisandro Martinez, a dus la golul lui Ziko. Totuşi, reuşita a fost anulată după ce în camera VAR a fost sesizat faptul că Attia l-a călcat pe Martinez în faza incipientă.
În comparaţie, duelul dintre Spence şi Messi nu a fost tratat la fel şi asta i-a făcut pe fanii Angliei să aibă reacţii dure: „Totul e decis, fazele la limită se judecă mereu pentru Argentina!”, a scris un suporter britanic.
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