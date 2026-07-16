Golul victorios al Argentinei cu Anglia putea fi anulat! Faza care a scăpat tuturor: seamănă izbitor cu cea din partida cu Egipt

Leo Messi ar fi faultat înainte de golul lui Lautaro Martinez. Foto: Getty Images

Anglia şi Argentina s-au întâlnit în semifinala Cupei Mondiale 2026, una care a fost plină de dramatism şi în final s-a terminat cu victoria sud-americanilor, 2-1, datorită golurilor înscrise de Enzo Fernandez şi Lautaro Martinez.

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Britanicii au reuşit să deschidă scorul prin Anthony Gordon în minutul 55, după o fază la care apărarea lui Lionel Scaloni a fost surprinsă de centrarea excelentă dată de Morgan Rodgers.

Controversă după Argentina – Anglia: golul lui Lautaro Martinez putea fi anulat!

Confruntarea de la Atlanta a fost una cu intrări dure, în care însă nu au existat multe dueluri în care fotbaliştii să poată reclama arbitrajul. Totuşi, englezii sunt acum foc şi pară după eşec şi au adus în evidenţă golul decisiv marcat de Lautaro Martinez, fază la care Alexic Mac Allister a lovit inclusiv bara cu un şut de la 16 metri.

După execuţia mijlocaşului de la Liverpool, balonul s-a dus în lateral, iar Djed Spence a ajuns primul la minge şi a respins-o în duelul cu Leo Messi, însă atacantul argentinian l-a călcat pe fundaşul englez şi arbitrul nu a intervenit, chiar dacă britanicul a părut afectat iniţial.

Spence a preferat însă să se ridice şi să nu încerce să scoată în evidenţă faultul lui Messi şi astfel nici în camera VAR nu s-a verificat faza după ce Argentina a marcat golul victorios.