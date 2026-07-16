Alexandru Chipciu, desființat de un suporter după penalty-ul ratat cu Dinamo Kiev: „Fă-te antrenor”

Universitatea Cluj a fost eliminată din UEFA Europa League, însă formația antrenată de Cristiano Bergodi nu și-a încheiat aventura în cupele europene. Răpusă de Dinamo Kiev la loviturile de departajare, formația ardeleană va continua în Conference League.

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Adversara „șepcilor roșii” din turul doi preliminar va fi SK Brann, echipă din campionatul Norvegiei, cu un lot evaluat la 27,45 milioane de euro.

Alex Chipciu, luat la țintă de un suporter

Alexandru Chipciu nu a avut o seară deloc grozavă, căpitanul Universității Cluj fiind unul dintre cei doi jucători ai ardelenilor care au ratat la loviturile de departajare.

Dacă Dorin Codrea a nimerit măcar cadrul porții, Chipciu a șutat puternic, dar mult peste poarta în care se afla portarul ucrainenilor. Un suporter și-a pierdut răbdarea și l-a taxat pe acesta în momentul în care se îndrepta către vestiare.

„Chipciule, fă-te antrenor, e gata cariera”, i-a strigat fanul din tribune. Experimentatul jucător s-a iritat imediat și a fost dus de către cineva din vestiar spre tunel.