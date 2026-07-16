Lionel Messi e uriaş: e favorit în acest moment la câştigarea Balonului de Aur

Cine va câştiga Balonul de Aur în 2026? E o întrebare pe care mulţi iubitori ai fotbalului şi-o pun, mai ales că vorbim de un an în care Campionatul Mondial are un cuvânt greu de spus pentru stabilirea câştigătorului galei din octombrie de la Londra.

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Răspunsul specialiştilor este unul simplu: Lionel Messi. Chiar dacă starul lui Miami evoluează în MLS, evoluţia sa de la World Cup 2026 ar putea fi decisivă. Aşa susţin cei de la Polymarket Sports.

Lionel Messi e favorit la câştigarea Balonului de Aur

După cele 8 goluri şi 4 assist-uri pe care şi le-a trecut în cont în timp ce a dus Argentina în finala Campionatului Mondial cu Spania, Lionel Messi are 31,7% şanse de a pune mâna pe Balonul de Aur pentru a noua oară în carieră.

La acest capitol, Leo este urmat de Lamine Yamal (30.9%), Harry Kane (13.5%) şi de Ousmane Dembele (3.1%). Evident, lucrurile se pot schimba în urma finalei de duminică, mai ales dacă Lamine va avea o evoluţie stelară şi Furia Roja va câştiga trofeul.

🚨Lionel Messi is now favorite to win the Ballon d’Or

32% on Polymarket pic.twitter.com/0rMjCwBLd3

— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 15, 2026