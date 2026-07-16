Lionel Messi e uriaş: e favorit în acest moment la câştigarea Balonului de Aur

Cine va câştiga Balonul de Aur în 2026? E o întrebare pe care mulţi iubitori ai fotbalului şi-o pun, mai ales că vorbim de un an în care Campionatul Mondial are un cuvânt greu de spus pentru stabilirea câştigătorului galei din octombrie de la Londra.
Răspunsul specialiştilor este unul simplu: Lionel Messi. Chiar dacă starul lui Miami evoluează în MLS, evoluţia sa de la World Cup 2026 ar putea fi decisivă. Aşa susţin cei de la Polymarket Sports.
Lionel Messi e favorit la câştigarea Balonului de Aur
După cele 8 goluri şi 4 assist-uri pe care şi le-a trecut în cont în timp ce a dus Argentina în finala Campionatului Mondial cu Spania, Lionel Messi are 31,7% şanse de a pune mâna pe Balonul de Aur pentru a noua oară în carieră.
La acest capitol, Leo este urmat de Lamine Yamal (30.9%), Harry Kane (13.5%) şi de Ousmane Dembele (3.1%). Evident, lucrurile se pot schimba în urma finalei de duminică, mai ales dacă Lamine va avea o evoluţie stelară şi Furia Roja va câştiga trofeul.
🚨Lionel Messi is now favorite to win the Ballon d’Or
32% on Polymarket pic.twitter.com/0rMjCwBLd3
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 15, 2026
Lionel Messi, prima reacţie după Anglia – Argentina 1-2
Lionel Messi a venit cu replica şi pentru cei care au criticat Argentina, pe parcursul Campionatului Mondial. Sud-americanii au fost acuzaţi că au beneficiat de decizii favorabile din partea arbitrilor, însă starul de la Inter Miami a subliniat că „pumele” au demonstrat pe teren că nimeni nu le-a oferit nimic, la turneul final.
„Am venit aici cu multe întrebări, multe îndoieli, dar ştiam că acest grup mereu concurează, dă tot ce are mai bun atunci când este unit. Eram sigur că vom fi între primele patru şi am ajuns şi în finală.
Venim după ce am fost campioni mondial, după ce am fost cei mai buni din lume în ultimii patru ani, indiferent pe cine doare asta sau ce ar spune alţii. Am arătat încă o dată pe teren că nimeni nu ne dă nimic. Este o mare bucurie Este o mare bucurie”, a spus Nessi după meci.
Spania – Argentina, finala Campionatului Mondial 2026, va avea loc duminică, de la ora 22:00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
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