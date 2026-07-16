Cristiano Bergodi a avut un mesaj clar pentru jucătorii lui U Cluj după eşecul cu Dinamo Kiev

Universitatea Cluj a pierdut calificarea în turul 2 preliminar după ce returul cu Dinamo Kiev s-a terminat tot la egalitate, 0-0, însă formaţia din Ucraina a fost mai bună la loviturile de departajare şi a punctat de 4 ori, iar ardelenii au ratat în două rânduri.

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Gruparea pregătită de Cristiano Bergodi a fost din nou victima penalty-urilor, asta după ce sezonul trecut a pierdut Cupa României în faţa Universităţii Craiova, iar în urmă cu doar câteva zile a pierdut şi Supercupa României.

Mesajul lui Cristiano Bergodi după ce U Cluj a pierdut calificarea cu Dinamo Kiev

Cristiano Bergodi a avut un mesaj clar pentru jucătorii de la U Cluj după eşecul cu Dinamo Kiev.

„Am arătat caracter, mare sacrificiu. Ei poate au avut ocazii mai multe, şuturi mai multe. Ieşim cu capul sus, mergem înainte, trebuie să fim tari, puternici, fotbalul e pentru bărbaţi. Mister i-a felicitat pe jucători. Am avut nişte contraatacuri bune, dar ultimul şut, ultima pasă, am suferit puţin, nu mai aveam echilibru.

Am avut ocazii, am fost acolo, dar cu părere de rău aşa s-a terminat meciul. E greu să faci o analiză, s-a antrenat tot, inclusiv penalty-uri. La antrenament din 10 şuturi sunt 10 goluri. Sunt mulţi factori care nu sunt antrenabili. Noi facem o analiză după meci per total şi vedem ce putem să îmbunătăţim.