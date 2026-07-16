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Cristiano Bergodi a avut un mesaj clar pentru jucătorii lui U Cluj după eşecul cu Dinamo Kiev

Mihai Alecu Publicat: 16 iulie 2026, 23:59

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Cristiano Bergodi a avut un mesaj clar pentru jucătorii lui U Cluj după eşecul cu Dinamo Kiev

Reacţia lui Bergodi după meciul lui U Cluj cu Dinamo Kiev. Foto: Sport Pictures

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Universitatea Cluj a pierdut calificarea în turul 2 preliminar după ce returul cu Dinamo Kiev s-a terminat tot la egalitate, 0-0, însă formaţia din Ucraina a fost mai bună la loviturile de departajare şi a punctat de 4 ori, iar ardelenii au ratat în două rânduri.

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Gruparea pregătită de Cristiano Bergodi a fost din nou victima penalty-urilor, asta după ce sezonul trecut a pierdut Cupa României în faţa Universităţii Craiova, iar în urmă cu doar câteva zile a pierdut şi Supercupa României.

Mesajul lui Cristiano Bergodi după ce U Cluj a pierdut calificarea cu Dinamo Kiev

Cristiano Bergodi a avut un mesaj clar pentru jucătorii de la U Cluj după eşecul cu Dinamo Kiev.

„Am arătat caracter, mare sacrificiu. Ei poate au avut ocazii mai multe, şuturi mai multe. Ieşim cu capul sus, mergem înainte, trebuie să fim tari, puternici, fotbalul e pentru bărbaţi. Mister i-a felicitat pe jucători. Am avut nişte contraatacuri bune, dar ultimul şut, ultima pasă, am suferit puţin, nu mai aveam echilibru.

Am avut ocazii, am fost acolo, dar cu părere de rău aşa s-a terminat meciul. E greu să faci o analiză, s-a antrenat tot, inclusiv penalty-uri. La antrenament din 10 şuturi sunt 10 goluri. Sunt mulţi factori care nu sunt antrenabili. Noi facem o analiză după meci per total şi vedem ce putem să îmbunătăţim.

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Am avut un lot subţire, am apelat şi la tineri, dar nu avem ce să le reproşăm jucătorilor. Obiectivul nostru e să ne recuperăm fizic. Jos pălăria faţă de suporteri, ne-au susţinut incredibil, un rol important l-au avut şi ei că nu am luat gol”, a declarat Eugeniu Ciobotaru, cel care a venit la interviuri după ce tehnicianului italian i-a fost rău.

Ce urmează pentru Universitatea Cluj

Universitatea Cluj urmează să aibă primul meci din campionat, pe teren propriu, cu Farul Constanţa, după care va avea un duel cu în Conference League cu norvegienii de la Brann. Vicecampioana României mai are o singură speranţă acum pentru calificarea în grupele cupelor europene, preliminariile din Conference League.

Ardelenii vor avea o dublă manşă dificilă cu formaţia nordică, în contextul în care fotbalul din Norvegia este pe un trend ascendent în ultimii ani, mai ales după performanţele bune ale lui Bodo/Glimt.

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