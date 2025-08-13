Jurnal Antena Sport | Poftiți la mici cu haka! - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Poftiți la mici cu haka!
Cu burțile pline de mici, dinamoviștii de la rugby au făcut haka la mese, la despărțirea de antrenorul lor. Andone a făcut cinste cu mâncarea preferată a românilor.
Cu burțile pline de mici, dinamoviștii de la rugby au făcut haka la mese, la despărțirea de antrenorul lor. Andone a făcut cinste cu mâncarea preferată a românilor.
Jurnal Antena Sport | Poftiți la mici cu haka!Jurnal Antena Sport | Poftiți la mici cu haka!
Jurnal Antena Sport | Mobilizare naționalăJurnal Antena Sport | Mobilizare națională
Jurnal Antena Sport | A trăit senzații tariJurnal Antena Sport | A trăit senzații tari
Jurnal Antena Sport | Să curgă calificările!Jurnal Antena Sport | Să curgă calificările!
Jurnal Antena Sport | La pază nu e pauzăJurnal Antena Sport | La pază nu e pauză