Jurnal Antena Sport | Poftiți la mici cu haka! - Antena Sport

Cu burțile pline de mici, dinamoviștii de la rugby au făcut haka la mese, la despărțirea de antrenorul lor. Andone a făcut cinste cu mâncarea preferată a românilor.

 

