Kennedy Boateng a "dat cărțile pe față" legat de viitorul său la Dinamo: "Am spus întotdeauna" - Antena Sport

Kennedy Boateng a acordat un interviu din Antalya, acolo unde se află în cantonament alături de Dinamo, în cadrul căruia a vorbit printre altele și despre viitorul său la club. Fundașul de 29 de ani al “câinilor” a dezvăluit că își dorește să rămână la echipa lui Zeljko Kopic, semn că așteaptă oferta din partea conducerii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Boateng este unul dintre cei mai buni jucători din lotul lui Dinamo, iar acest lucru a atras cu siguranță și atenția altor echipe. Mai mult decât atât, togolezul intră în ultimele șase luni de înțelegere alături de formația alb-roșie, astfel că din acest moment poate semna un precontract cu orice altă echipă.

Boateng, dornic să mai rămână la Dinamo

Cu toate acestea, stoperul nu se grăbește să se uite către alte oferte și pare că așteaptă să vadă întâi ce vine din partea clubului de care aparține. Într-un interviu oferit din Antalya pentru golazo.ro, Boateng a dezvăluit că i-ar plăcea să rămână la Dinamo, alături de care vrea titlul, Cupa și calfiicarea în cupele europene.

Deși nu ar spune “nu” unei oferte din afară, stoperul a dat senzația că mai este dispus să rămână la clubul din Liga 1.

“Am spus întotdeauna. Am fost mereu fericit să fiu la Dinamo, să joc la Dinamo. E limpede, nu știi niciodată ce se întâmplă în fotbal, dar dacă voi avea ocazia să rămân la Dinamo, mi-ar plăcea să rămân.