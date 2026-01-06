Kennedy Boateng a "dat cărțile pe față" legat de viitorul său la Dinamo: "Am spus întotdeauna" - Antena Sport

Închide meniul
Kennedy Boateng a “dat cărțile pe față” legat de viitorul său la Dinamo: “Am spus întotdeauna”

Andrei Nicolae Publicat: 6 ianuarie 2026, 10:56

Kennedy Boateng, în tricoul lui Dinamo - Profimedia Images

Kennedy Boateng a acordat un interviu din Antalya, acolo unde se află în cantonament alături de Dinamo, în cadrul căruia a vorbit printre altele și despre viitorul său la club. Fundașul de 29 de ani al “câinilor” a dezvăluit că își dorește să rămână la echipa lui Zeljko Kopic, semn că așteaptă oferta din partea conducerii.

Boateng este unul dintre cei mai buni jucători din lotul lui Dinamo, iar acest lucru a atras cu siguranță și atenția altor echipe. Mai mult decât atât, togolezul intră în ultimele șase luni de înțelegere alături de formația alb-roșie, astfel că din acest moment poate semna un precontract cu orice altă echipă.

Boateng, dornic să mai rămână la Dinamo

Cu toate acestea, stoperul nu se grăbește să se uite către alte oferte și pare că așteaptă să vadă întâi ce vine din partea clubului de care aparține. Într-un interviu oferit din Antalya pentru golazo.ro, Boateng a dezvăluit că i-ar plăcea să rămână la Dinamo, alături de care vrea titlul, Cupa și calfiicarea în cupele europene.

Deși nu ar spune “nu” unei oferte din afară, stoperul a dat senzația că mai este dispus să rămână la clubul din Liga 1.

Am spus întotdeauna. Am fost mereu fericit să fiu la Dinamo, să joc la Dinamo. E limpede, nu știi niciodată ce se întâmplă în fotbal, dar dacă voi avea ocazia să rămân la Dinamo, mi-ar plăcea să rămân.

Și un transfer afară, într-o ligă puternică, ar fi bun pentru mine, însă nu cred că mă voi transfera în România. E mai bine pentru mine să stau la Dinamo, dacă este posibil. Dacă e posibil să plec în străinătate, de ce nu. (n.r. întrebat dacă ar mai juca la alt club din România) Numai la Dinamo“, a spus fundașul togolez.

Fundașul abia așteaptă să vadă contractul pregătit de Dinamo

Recent, conducerea lui Dinamo a transmis prin vocea lui Andrei Nicolescu faptul că este gata să îl facă pe Kennedy Boateng cel mai bine plătit jucător de la club prin noul contract pe care i-l pregătește fotbalistului. La aflarea veștii, fundașul a oferit un răspuns plin de entuziasm:

Wow! Mă face să mă simt bine. Fiecare jucător are valoare sa, iar ei îmi cunosc valoarea.

Reacţia unei americance când s-a trezit la uşă cu preotul cu Boboteaza, în OradeaReacţia unei americance când s-a trezit la uşă cu preotul cu Boboteaza, în Oradea
Dacă ei cred că-mi pot face cea mai bună ofertă pentru că au văzut ce pot oferi clubului și ce fel de jucător sunt, sper la ce e mai bun și de-abia aștept să văd oferta“.

În acest sezon, Boateng a adunat 22 de partide în tricoul alb-roșu și a marcat două goluri pentru echipă.

