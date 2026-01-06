Sorana Cîrstea a "bombardat-o" pe Jelena Ostapenko! Capitolul la care şi-a spulberat adversara - Antena Sport

Sorana Cîrstea continuă începutul perfect de 2026, ceea ce ea a declarat că va fi ultimul ei an în circuitul profesionist. Ajunsă la 35 de ani, Sori a jucat senzaţional în faţa Jelenei Ostapenko, la Brisbane, şi se pregăteşte de duelul de gală cu Aryna Sabalenka, din optimi.

Sorana a obţinut a doua victorie din 2026, 6-2, 7-6 (5) cu letona Ostapenko, iar serviciul a fost arma principală a sportivei noastre, care şi-a trecut în cont cifre spectaculoase.

Sorana Cîrstea a servit 11 aşi în meciul cu Jelena Ostapenko

Sorana Cîrstea şi-a dominat clar adversara la capitolul aşi. Ea a servit nu mai puţin de 11 aşi, în timp ce în dreptul adversarei sale a rămas un mare 0. Mai mult, sportiva de pe locul 41 WTA şi-a câştigat 89% dintre punctele disputate cu primul serviciu, în timp ce Alona şi-a adjudecat doar 67% dintre puncte.

În optimi, Sorana va evolua cu numărul 1 mondial, belarusa Aryna Sabalenka, care a avut nevoie de doar 46 de minute pentru a trece de Cristina Bucsa din Spania, scor 6-0, 6-1.

Pentru accederea în optimi, Cîrstea va primi 19.909 de dolari şi 60 de puncte WTA.