E gata! Chelsea s-a înțeles cu noul său antrenor: "Nu pot refuza această oportunitate" - Antena Sport

Chelsea și-a găsit antrenor după despărțirea de Enzo Maresca și s-a înțeles cu Liam Rosenior, tehnicianul celor de la Strasbourg. Anunțul a fost făcut chiar de antrenorul care va veni pe Stamford Bridge.

Strasbourg a organizat marți dimineața o conferință de presă catalogată surprinzătoare de presa din Marea Britanie, în cadrul căreia Liam Rosenior a declarat că va deveni noul antrenor al lui Chelsea. Formația din Londra rămăsese fără antrenor după ce s-a despărțit de comun acord de Enzo Maresca, după ce relața dintre cele două tabere devenise tensionată. Conform jurnalistului Martin Lipton, italianul nu era mulțumit cu modul în care era tratat de conducere, iar acest lucru a condus la dorința sa de a pleca de la club.

Liam Rosenior, noul antrenor al lui Chelsea

Încă de când Maresca a plecat de la echipa alături de care a câștigat două trofee sezonul trecut, favoritul pentru a-i lua locul a fost Liam Rosenior. Acum, zvonurile s-au adeverit, iar tehnicianul englez din Ligue 1 se va întoarce în țara sa natală.

“Sâmbătă nu știam ce se va întâmpla. Ce s-a întâmplat de atunci este faptul că am avut posibilitatea să vorbesc cu unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Acum, în această zi, voi deveni noul manager al lui Chelsea

Nu pot refuza această oportunitate care a apărut în viața mea. Au o echipă incredibilă, fani incredibili și sunt câștigători de Cupa Mondială a Cluburilor.