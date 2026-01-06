E gata! Chelsea s-a înțeles cu noul său antrenor: "Nu pot refuza această oportunitate" - Antena Sport

Chelsea și-a găsit antrenor după despărțirea de Enzo Maresca și s-a înțeles cu Liam Rosenior, tehnicianul celor de la Strasbourg. Anunțul a fost făcut chiar de antrenorul care va veni pe Stamford Bridge.
Strasbourg a organizat marți dimineața o conferință de presă catalogată surprinzătoare de presa din Marea Britanie, în cadrul căreia Liam Rosenior a declarat că va deveni noul antrenor al lui Chelsea. Formația din Londra rămăsese fără antrenor după ce s-a despărțit de comun acord de Enzo Maresca, după ce relața dintre cele două tabere devenise tensionată. Conform jurnalistului Martin Lipton, italianul nu era mulțumit cu modul în care era tratat de conducere, iar acest lucru a condus la dorința sa de a pleca de la club.
Liam Rosenior, noul antrenor al lui Chelsea
Încă de când Maresca a plecat de la echipa alături de care a câștigat două trofee sezonul trecut, favoritul pentru a-i lua locul a fost Liam Rosenior. Acum, zvonurile s-au adeverit, iar tehnicianul englez din Ligue 1 se va întoarce în țara sa natală.
“Sâmbătă nu știam ce se va întâmpla. Ce s-a întâmplat de atunci este faptul că am avut posibilitatea să vorbesc cu unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Acum, în această zi, voi deveni noul manager al lui Chelsea
Nu pot refuza această oportunitate care a apărut în viața mea. Au o echipă incredibilă, fani incredibili și sunt câștigători de Cupa Mondială a Cluburilor.
Nu am semnat încă, m-a înțeles cu Chelsea. Totul e stabilit, se va întâmpla probabil în următoarele ore. Sunt aici pentru că îmi pasă de acest club și mă gândeam că este important să vă răspuns la întrebări până merg mai departe cu următoarea etapă din cariera mea“, a spus Rosenior în cadrul conferinței de presă, potrivit dailymail.co.uk.
🚨🔵 BREAKING: Liam Rosenior confirms he’s set to sign for Chelsea as new head coach!
“I’m about to become the new manager of Chelsea, one of the biggest clubs in the world”, Rosenior announces.
Agreement in place. ✅ pic.twitter.com/dxJqvWspWG
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026
Rosenior o preia pe Chelsea de pe locul 5 în Anglia
Duminică, antrenorul de 41 de ani zburase la Londra pentru a discuta despre posibilitatea de a o prelua pe Chelsea, iar luni au început negocierile cu cei din conducere. În prezent, Rosenior este gata să își înceapă a treia aventură ca antrenor din cariera sa, după cele de la Hull City și Strasbourg.
Sezonul trecut, formația din Franța a terminat pe locul 7 în Ligue 1 alături de Rosenior, iar englezul îi lasă pe aceeași poziție și la jumătatea stagiunii actuale. Antrenorul de 41 de ani o găsește pe Chelsea pe locul 5 în Premier League, la mare distanță de liderul Arsenal (17 puncte) și la trei de cele care asigură prezența în Liga Campionilor.
