Ce spune Andre Duarte despre Gigi Becali şi cearta fotbaliştilor, la tv: "Ştiu cum funcţionează lucrurile" - Antena Sport

Andre Duarte este până acum singurul fotbalist care a semnat cu FCSB în această iarnă. El a venit liber de contract, dar cu scandal, pentru că fostul lui club, Ujpest, neagă rezilierea contractului cu el.

Duarte crede că situaţia lui contractuală este clară acum: „Cu Ujpest nu am nicio situaţie. Este doar fosta mea echipă, atât pot să spun”. Cât priveşte de revenirea în Liga 1, fotbalistul spune că se simte bine în România. „Mi-a fost dor. Am fost fericit când am jucat aici. Mă bucur că m-am întors. FCSB este un club mare, cred că toată lumea ştie. Încă dinainte să joc aici ştiam de echipa asta. Vreau să câştig. Este normal când vii la un astfel de club. Este un club care se luptă pentru obiective importante şi vreau să ajut echipa să câştige. Presiunea este normală. Vorbim de un club mare. Dacă nu avem presiune la fotbal înseamnă că jucăm pentru nimic. Pentru mine este bine că avem presiune”, a spus Duarte.

Fotbalistul este la curent şi cu atacurile pe care Gigi Becali le mai face la adresa fotbaliştilor, în direct, la tv, atunci când echipa nu câştigă. „Fotbalul fără presiune nu este fotbal. Îmi place presiunea, să fiu sub presiune. Mereu m-am descurcat în astfel de situaţii. Cu patronul nu am discutat, nu încă. Eram aici înainte şi ştiu cum funcţionează lucrurile. Pentru mine nu este nicio problem”, a mai spus Andre Duarte.