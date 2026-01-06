Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce spune Andre Duarte despre Gigi Becali şi cearta fotbaliştilor, la tv: "Ştiu cum funcţionează lucrurile" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce spune Andre Duarte despre Gigi Becali şi cearta fotbaliştilor, la tv: “Ştiu cum funcţionează lucrurile”

Ce spune Andre Duarte despre Gigi Becali şi cearta fotbaliştilor, la tv: “Ştiu cum funcţionează lucrurile”

Radu Constantin Publicat: 6 ianuarie 2026, 10:46

Comentarii
Ce spune Andre Duarte despre Gigi Becali şi cearta fotbaliştilor, la tv: Ştiu cum funcţionează lucrurile

Andre Duarte este până acum singurul fotbalist care a semnat cu FCSB în această iarnă. El a venit liber de contract, dar cu scandal, pentru că fostul lui club, Ujpest, neagă rezilierea contractului cu el.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duarte crede că situaţia lui contractuală este clară acum: „Cu Ujpest nu am nicio situaţie. Este doar fosta mea echipă, atât pot să spun”. Cât priveşte de revenirea în Liga 1, fotbalistul spune că se simte bine în România. „Mi-a fost dor. Am fost fericit când am jucat aici. Mă bucur că m-am întors. FCSB este un club mare, cred că toată lumea ştie. Încă dinainte să joc aici ştiam de echipa asta. Vreau să câştig. Este normal când vii la un astfel de club. Este un club care se luptă pentru obiective importante şi vreau să ajut echipa să câştige. Presiunea este normală. Vorbim de un club mare. Dacă nu avem presiune la fotbal înseamnă că jucăm pentru nimic. Pentru mine este bine că avem presiune”, a spus Duarte.

Fotbalistul este la curent şi cu atacurile pe care Gigi Becali le mai face la adresa fotbaliştilor, în direct, la tv, atunci când echipa nu câştigă. „Fotbalul fără presiune nu este fotbal. Îmi place presiunea, să fiu sub presiune. Mereu m-am descurcat în astfel de situaţii. Cu patronul nu am discutat, nu încă. Eram aici înainte şi ştiu cum funcţionează lucrurile. Pentru mine nu este nicio problem”, a mai spus Andre Duarte.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
Observator
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
„Ne mai dorim doi jucători!” Mario Felgueiras, totul despre transferurile Universităţii Craiova. Ce se întâmplă cu Iamandache: deşi a semnat, Afumaţi se opune transferului! Exclusiv
Fanatik.ro
„Ne mai dorim doi jucători!” Mario Felgueiras, totul despre transferurile Universităţii Craiova. Ce se întâmplă cu Iamandache: deşi a semnat, Afumaţi se opune transferului! Exclusiv
10:35
Denis Drăguș, ca și plecat de la echipa sa. Ultima decizie luată de Eyupspor
10:24
Noutățile lunii ianuarie în AntenaPLAY
10:06
Sorana Cîrstea, victorie uriașă cu Ostapenko la Brisbane. Duel “de foc” cu Sabalenka în optimi
9:40
Anunțul lui Dinamo privind posibilul transfer al lui Vladislav Blănuță: “Răspunsul va fi probabil același”
9:35
Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB
9:11
“Tu îl ajuți pe Octavian Popescu, nu el pe tine”. Verdictul lui Basarab Panduru după anunțul lui Gigi Becali
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 2 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 3 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Cosmin Contra și-a adus jucător de națională 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”