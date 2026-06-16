Jurnal Antena Sport | Prind viteză în familie

1

O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali!

2

Zeljko Kopic, “la pachet” cu Florentin Petre. Cei doi vor face echipă: “Am vorbit”

3

Cum a reușit Gigi Becali să-l fure din curtea Rapidului. A semnat cu FCSB. “Am respect pentru Pancu!”

4

FRF, înfrângere la TAS! E obligată să renunţe la o regulă importantă din Liga 1! Reacţia forului condus de Burleanu

5

Francezul Eddy Sylvestre Negadi a semnat cu Farul Constanța

6

Olaru nu pleacă singur. Fotbalistul care își pregătește transferul. Gigi Becali și-a dat acceptul