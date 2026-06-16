Jurnal Antena Sport | Prind viteză în familie
Iubesc viteza și sunt o familie de campioni. Tatăl și cei doi băieți din familia Benea au zburat pe drumurile de munte din Harghita.
Iubesc viteza și sunt o familie de campioni. Tatăl și cei doi băieți din familia Benea au zburat pe drumurile de munte din Harghita.
Jurnal Antena Sport | Prind viteză în familieJurnal Antena Sport | Prind viteză în familie
Jurnal Antena Sport | Nu contează, toți boxeazăJurnal Antena Sport | Nu contează, toți boxează
Jurnal Antena Sport | Profele de aurJurnal Antena Sport | Profele de aur
Jurnal Antena Sport | Campioana, gata de showJurnal Antena Sport | Campioana, gata de show
Jurnal Antena Sport | O minune de MondialJurnal Antena Sport | O minune de Mondial