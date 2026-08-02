Și-a cerut plecarea de la FCSB după umilința cu Auda! În ce condiții s-ar produce despărțirea

FCSB a suferit o nouă umilință pe plan european, fiind eliminată încă din turul doi preliminar al UEFA Conference League de către Auda, scor 7-3 la general.

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Ștefan Târnovanu a fost cel mai criticat jucător al roș-albaștrilor după acest dezastru european, iar portarul este decis să plece de la gruparea antrenată de Marius Baciu.

Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB

Situația de la FCSB este una tot mai tensionată, mai ales după ce jucătorii i-au cerut lui Gigi Becali să îl demită pe antrenorul Marius Baciu. Ștefan Târnovanu a avut parte de o dublă de coșmar cu Auda și portarul a fost cel mai criticat de finanțator, după eliminarea din Europa.

Cu gândul la plecare încă din finalul sezonului precedent, portarul ar fi cerut și acum să plece de la FCSB, dar, totul va depinde de ofertele care vor veni la adresa acestuia.

Cotat la trei milioane de euro, Târnovanu s-a aflat pe radarul grecilor de la Panathinaikos, dar a fost dorit și de Mirel Rădoi la Gaziantep. Între timp, turcii au adus un alt portar.