Home | Fotbal | Liga 1 | Și-a cerut plecarea de la FCSB după umilința cu Auda! În ce condiții s-ar produce despărțirea

Și-a cerut plecarea de la FCSB după umilința cu Auda! În ce condiții s-ar produce despărțirea

Daniel Işvanca Publicat: 2 august 2026, 10:01

Comentarii
Și-a cerut plecarea de la FCSB după umilința cu Auda! În ce condiții s-ar produce despărțirea

Jucătorii de la FCSB / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

FCSB a suferit o nouă umilință pe plan european, fiind eliminată încă din turul doi preliminar al UEFA Conference League de către Auda, scor 7-3 la general.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ștefan Târnovanu a fost cel mai criticat jucător al roș-albaștrilor după acest dezastru european, iar portarul este decis să plece de la gruparea antrenată de Marius Baciu.

Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB

Situația de la FCSB este una tot mai tensionată, mai ales după ce jucătorii i-au cerut lui Gigi Becali să îl demită pe antrenorul Marius Baciu. Ștefan Târnovanu a avut parte de o dublă de coșmar cu Auda și portarul a fost cel mai criticat de finanțator, după eliminarea din Europa.

Cu gândul la plecare încă din finalul sezonului precedent, portarul ar fi cerut și acum să plece de la FCSB, dar, totul va depinde de ofertele care vor veni la adresa acestuia.

Cotat la trei milioane de euro, Târnovanu s-a aflat pe radarul grecilor de la Panathinaikos, dar a fost dorit și de Mirel Rădoi la Gaziantep. Între timp, turcii au adus un alt portar.

Reclamă
Reclamă
  • 30 iunie 2028 este data la care expiră contractul lui Ștefan Târnovanu cu FCSB.

Ce spunea Gigi Becali despre Ștefan Târnovanu

„Mă simt afectat. Am zis să nu mă bag. Au spus să i se dea încredere lui Târnovanu și am fost de acord. Dar să ne distrugi în halul ăsta?! Primul gol a fost al lui. Al doilea, tot al lui. A dat pase la adversar. Păi, Joao Paolo era cu spatele.

Dacă nici la meciul ăsta nu ai bărbăție… Și Bîrligea a intrat cu lejeritate. Nu merge așa! Era o echipă prea slabă. Ne-au dat șapte goluri pentru că noi am fost slabi. Mai slabi decât slabii.

Păi, ce să mai zic? Arbitrajul nu trebuie luat în calcul, nu trebuie să dăm vina. E adevărat că e altceva, dar fotbalul este un joc bărbătesc.

Cea mai fierbinte zi de 31 iulie din istorie. România se pregătește pentru temperaturi și mai mariCea mai fierbinte zi de 31 iulie din istorie. România se pregătește pentru temperaturi și mai mari
Reclamă

Și noi n-am avut decât un bărbat astăzi pe teren: Pădurariu, atât! Nu știu cum, nu pot să-mi dau seama. A fost singurul bărbat, în primul rând. Și în al doilea rând, așa cum am fost, cum n-am fost, nu poți să câștigi când ai un portar care joacă la echipa adversă”, spunea patronul FCSB.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vor merge Craiova şi CFR într-o grupă europeană?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerea cu care Cătălin a cucerit întreaga lume. Din Popești Leordeni, în Dubai și Roland Garros
Observator
Afacerea cu care Cătălin a cucerit întreaga lume. Din Popești Leordeni, în Dubai și Roland Garros
George Copos, investiție masivă în sportul la care fiica sa de 15 ani este multiplă campioană
Fanatik.ro
George Copos, investiție masivă în sportul la care fiica sa de 15 ani este multiplă campioană
11:41

„Se vede că e fotbalist”. Noul transfer de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Florin Prunea
11:26

”Cutremur” în fruntea FIFA! Gianni Infantino își poate da demisia. Ce presiuni se fac la nivelul forului mondial
11:20

UPDATECursele de la Campionatele Europene de Canotaj, suspendate! Motivul invocat
11:04

VIDEOMessi a revenit pe teren după ce a pierdut finala Cupei Mondiale. Lewandowski a „spart gheața” în MLS
10:54

Juventus a dat lovitura! Transfer de aproape 50 de milioane de euro de la PSG. Salariu uriaș pentru jucător
9:31

PSG forțează transferul starului de la Barcelona! Fotbalistul nu se simte apreciat la campioana Spaniei
Vezi toate știrile
1 Dinamo a luat decizia în cazul transferului lui Dennis Politic de la FCSB 2 Viitorul lui Marius Baciu la FCSB a fost decis, după eliminarea din cupele europene. Anunţul lui Mihai Stoica 3 Englezii, verdict fără dubii după debutul lui Andrei Coubiș la Lincoln City: „Actorul principal” 4 Jose Mourinho a cerut un nou transfer la Real Madrid. Jucătorul care va fi „sacrificat” 5 Revoltă după accidentul cumplit din Câmpulung. Fratele victimei acuză: „Nimeni nu s-a întrebat asta” 6 Rapid a bătut palma cu un jucător care a fost dorit şi de Dinamo. Întăriri pentru Daniel Pancu
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!