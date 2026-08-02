Și-a cerut plecarea de la FCSB după umilința cu Auda! În ce condiții s-ar produce despărțirea

FCSB a suferit o nouă umilință pe plan european, fiind eliminată încă din turul doi preliminar al UEFA Conference League de către Auda, scor 7-3 la general.
Ștefan Târnovanu a fost cel mai criticat jucător al roș-albaștrilor după acest dezastru european, iar portarul este decis să plece de la gruparea antrenată de Marius Baciu.
Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB
Situația de la FCSB este una tot mai tensionată, mai ales după ce jucătorii i-au cerut lui Gigi Becali să îl demită pe antrenorul Marius Baciu. Ștefan Târnovanu a avut parte de o dublă de coșmar cu Auda și portarul a fost cel mai criticat de finanțator, după eliminarea din Europa.
Cu gândul la plecare încă din finalul sezonului precedent, portarul ar fi cerut și acum să plece de la FCSB, dar, totul va depinde de ofertele care vor veni la adresa acestuia.
Cotat la trei milioane de euro, Târnovanu s-a aflat pe radarul grecilor de la Panathinaikos, dar a fost dorit și de Mirel Rădoi la Gaziantep. Între timp, turcii au adus un alt portar.
- 30 iunie 2028 este data la care expiră contractul lui Ștefan Târnovanu cu FCSB.
Ce spunea Gigi Becali despre Ștefan Târnovanu
„Mă simt afectat. Am zis să nu mă bag. Au spus să i se dea încredere lui Târnovanu și am fost de acord. Dar să ne distrugi în halul ăsta?! Primul gol a fost al lui. Al doilea, tot al lui. A dat pase la adversar. Păi, Joao Paolo era cu spatele.
Dacă nici la meciul ăsta nu ai bărbăție… Și Bîrligea a intrat cu lejeritate. Nu merge așa! Era o echipă prea slabă. Ne-au dat șapte goluri pentru că noi am fost slabi. Mai slabi decât slabii.
Păi, ce să mai zic? Arbitrajul nu trebuie luat în calcul, nu trebuie să dăm vina. E adevărat că e altceva, dar fotbalul este un joc bărbătesc.
Și noi n-am avut decât un bărbat astăzi pe teren: Pădurariu, atât! Nu știu cum, nu pot să-mi dau seama. A fost singurul bărbat, în primul rând. Și în al doilea rând, așa cum am fost, cum n-am fost, nu poți să câștigi când ai un portar care joacă la echipa adversă”, spunea patronul FCSB.
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