Surprize uriașe în echipa de start a FCSB-ului, pentru partida cu Farul. Un debut și două absențe importante

FCSB se pregătește de duelul cu Farul, din etapa a treia a Ligii 1. Partida de pe arena Arcul de Triumf se va disputa azi, de la ora 21:30, și va fi în format live text, pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Roș-albaștrii pregătesc surprize uriașe pentru primul 11, în vederea partidei cu Farul. Ștefan Târnovanu va fi scos din echipa de start, după gafele din „dubla” cu FK Auda, pierdută de FCSB cu scorul de 3-7, la general.

Surprize uriașe în echipa de start a FCSB-ului, pentru partida cu Farul

De asemenea, o altă absență importantă este cea a lui Florin Tănase, care nu va prinde primul 11 la meciul cu Farul, notează fanatik.ro. Căpitanul FCSB-ului a avut o evoluție ștearsă în partidele din turul doi preliminar de Conference League, cu FK Auda.

Dylan Batubinsika, cel mai nou transfer al FCSB-ului din această vară, va debuta contra Farului. Fundașul va fi titular în centrul defensivei alături de Joyskim Dawa, în benzi urmând să evolueze Ronny Labonne și puștiul Ricardo Pădurariu.

Fundașul stânga nu va fi singurul jucător U21 din primul 11 al FCSB-ului la duelul cu Farul. Mihai Toma va fi titular la mijloc, alături de Aymen Boutoutaou și Eddy Gnahore. În atac, Juri Cisotti, Daniel Bîrligea și Octavian Popescu vor fi titulari.