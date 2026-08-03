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Surprize uriașe în echipa de start a FCSB-ului, pentru partida cu Farul. Un debut și două absențe importante

Viviana Moraru Publicat: 3 august 2026, 11:41

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Surprize uriașe în echipa de start a FCSB-ului, pentru partida cu Farul. Un debut și două absențe importante

Jucătorii de la FCSB / Sport Pictures

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FCSB se pregătește de duelul cu Farul, din etapa a treia a Ligii 1. Partida de pe arena Arcul de Triumf se va disputa azi, de la ora 21:30, și va fi în format live text, pe as.ro.

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Roș-albaștrii pregătesc surprize uriașe pentru primul 11, în vederea partidei cu Farul. Ștefan Târnovanu va fi scos din echipa de start, după gafele din „dubla” cu FK Auda, pierdută de FCSB cu scorul de 3-7, la general.

Surprize uriașe în echipa de start a FCSB-ului, pentru partida cu Farul

De asemenea, o altă absență importantă este cea a lui Florin Tănase, care nu va prinde primul 11 la meciul cu Farul, notează fanatik.ro. Căpitanul FCSB-ului a avut o evoluție ștearsă în partidele din turul doi preliminar de Conference League, cu FK Auda.

Dylan Batubinsika, cel mai nou transfer al FCSB-ului din această vară, va debuta contra Farului. Fundașul va fi titular în centrul defensivei alături de Joyskim Dawa, în benzi urmând să evolueze Ronny Labonne și puștiul Ricardo Pădurariu.

Fundașul stânga nu va fi singurul jucător U21 din primul 11 al FCSB-ului la duelul cu Farul. Mihai Toma va fi titular la mijloc, alături de Aymen Boutoutaou și Eddy Gnahore. În atac, Juri Cisotti, Daniel Bîrligea și Octavian Popescu vor fi titulari.

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Cum va arăta echipa de start a FCSB-ului pentru partida cu Farul: Matei Popa – Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Boutoutaou, Gnahore, Toma – Cisotti, Bîrligea, Tavi Popescu.

Marius Șumudică a comentat alegerile din echipa de start a FCSB-ului, fiind convins că primul 11 este alcătuit de Marius Baciu, și nu de Gigi Becali. Antrenorul crede că absența lui Florin Tănase este una importantă.

Este o echipă revoluţionară. Din primul „11” dispar Tănase, Târnovanu… Nu joacă Duarte, Joao Paulo, Radunovic, Creţu. Avem cinci sau şase senatori de drept care nu joacă. În frunte cu Tănase.

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Pare o echipă în care se debarasează de trecut şi vor să construiască viitorul. Pentru mine este un şoc că Tănase nu joacă. În concepţia lui Baciu, Târnovanu şi Tănase sunt marii vinovaţi pentru ratarea calificării cu Auda”, a declarat Marius Șumudică, conform sursei citate anterior.

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