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Prima federație de fotbal care retrage sprijinul pentru realegerea lui Infantino la conducerea FIFA

Radu Constantin Publicat: 3 august 2026, 11:24

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Prima federație de fotbal care retrage sprijinul pentru realegerea lui Infantino la conducerea FIFA

Gianni Infatino / Profimedia

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După scandalul privind planurile de investiții private ale FIFA și retragerea lor ulterioară, o primă federație de fotbal anunță că retrage sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino la conducerea forului internațional de fotbal.

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Federația de fotbal din Țara Galilor este prima federație care anunță că retrage sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino în fruntea FIFA.

Anunțul vine în urma pierderii încrederii în conducerea lui Infantino, după ce a intenționat să vândă participații private ale FIFA.

Federația de Fotbal din Țara Galilor a confirmat pentru Sky News „retragerea sprijinului acordat candidaturii lui Gianni Infantino pentru realegerea în funcția de președinte al FIFA pentru mandatul 2027-2031”.

„Eșecurile recente în ceea ce privește buna guvernanță, procesele, conducerea, valorile, gestionarea părților interesate, comunicarea și judecata sănătoasă ne-au condus la o situație în care domnul Infantino a pierdut încrederea FAW pentru a rămâne la cârma fotbalului mondial”, a adăugat aceasta, potrivit sursei citate.

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„Ne așteptăm ca o serie de alte federații de fotbal să urmeze exemplul Țării Galilor, pentru a intensifica presiunea asupra lui Infantino, astfel încât acesta să părăsească puterea fără a fi necesară organizarea unui vot de neîncredere”, notează Sky News.

Țara Galilor deține unul dintre cele opt voturi din cadrul Comitetului Internațional de Fotbal (IFAB), care stabilește regulile acestui sport și l-a găzduit pe Infantino cu ocazia reuniunii anuale din februarie.

 

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