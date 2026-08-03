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Acum e clar. Ce se întâmplă cu transferul lui Kwaku Karikari în fotbalul românesc

Radu Constantin Publicat: 3 august 2026, 11:43

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Acum e clar. Ce se întâmplă cu transferul lui Kwaku Karikari în fotbalul românesc
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A apărut recent informaţia că Rapid ar urma să-l transfere pe atacantului Kwaku Karikari (24 de ani), legitimat în Serbia, la Zeleznicar Pancevo.

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Giuleştenii neagă însă interesul! Victor Angelescu a anunţat că Rapid mai transferă un fundaș, un mijlocaș şi un atacant, iar Kwaku Karikari nu este pe lista de achiziţii.

”Nu știu de unde până unde s-a ajuns la discuția legată de acest atacant. Probabil că este un fotbalist bun, dar noi nu am discutat nimic despre el. Vă spun sincer acest lucru.

Așa cum am mai declarat, lotul va mai fi întărit cu un fundaș, un mijlocaș și un atacant, zonele astea le urmărim, dar la atacanți nu este Karikari”, a precizat Victor Angelescu pentru digisport.ro.

Zeleznicar Pancevo l-a trasferat defintiv pe Kwaku Karikari, pentru 600.000 de euro, după ce l-au avut sub formă de împrumut de la Horsens. El a marcat anul trecut 9 goluri în 28 de partide.

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