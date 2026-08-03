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20.000 de abonați! Două echipe din liga a treia spaniolă rup norma, în plină criză sportivă

Ionuţ Axinescu Publicat: 3 august 2026, 12:31

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20.000 de abonați! Două echipe din liga a treia spaniolă rup norma, în plină criză sportivă
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Spania trăiește momente extraordinare din punct de vedere fotbalistic, după ce „La Roja” a devenit campioană mondială în această vară. Entuziasmul se vede inclusiv în ligile inferioare.

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La finalul lunii august începe Primera RFEF, a treia ligă din Spania, iar două cluburi au scris deja istorie, depășind 15.000 de abonamente vândute.

Departe de fotbalul mare, Real Murcia are peste 15.000 de abonați

Echipă cu tradiție în fotbalul spaniol, deși nu a jucat prea multe sezoane în La Liga, Real Murcia a anunțat în urmă cu câteva zile că a vândut deja peste 15.000 de abonamente. „Los Pimentoneros” pornesc sezonul pe 29 august, împotriva celor de la Hércules Alicante.

Murcia încearcă de 12 ani să revină în a doua ligă din Spania, dar stagiunea precedentă a fost un eșec. Echipa a încheiat abia pe poziția a zecea, deși speranțele erau uriașe.

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Formația din sud-estul Spaniei o ia de la capăt acum, cu un președinte faimos. Legenda locală Pedro León tocmai s-a retras, iar acum a preluat funcția de conducător al Murciei. León, ajuns la 39 de ani, era cumpărat în 2010 de Real Madrid, de la Getafe, în schimbul a 10 milioane de euro.

  • 31.179 de locuri are stadionul Nueva Condomina, din Murcia.

Real Zaragoza a vândut 20.462 de abonamente

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Dacă Murcia a ajuns la 15.000 de abonați, Real Zaragoza a trecut de 20.000. Mai exact, clubul a vândut 20.462 de abonamente, în contextul în care Zaragoza traversează cea mai proastă perioadă din istorie.

Fostă câștigătoare a Cupei Cupelor în 1995, Zaragoza e un „gigant adormit”. La finalul sezonului trecut, a retrogradat din Segunda División, după ce a adunat doar 36 de puncte în 42 de meciuri. Chiar și așa, fanii au rămas legați de echipa care are, printre altele, șase Cupe ale Spaniei în palmares.

Recordurile celor două, Murcia și Zaragoza, sunt cu atât mai de apreciat cu cât niciunul dintre cele două orașe nu are nici măcar un milion de locuitori. În Zaragoza trăiesc circa 700.000 de oameni, în timp ce Murcia are o populație de până în 500.000 de persoane.

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