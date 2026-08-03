20.000 de abonați! Două echipe din liga a treia spaniolă rup norma, în plină criză sportivă

Spania trăiește momente extraordinare din punct de vedere fotbalistic, după ce „La Roja” a devenit campioană mondială în această vară. Entuziasmul se vede inclusiv în ligile inferioare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul lunii august începe Primera RFEF, a treia ligă din Spania, iar două cluburi au scris deja istorie, depășind 15.000 de abonamente vândute.

Departe de fotbalul mare, Real Murcia are peste 15.000 de abonați

Echipă cu tradiție în fotbalul spaniol, deși nu a jucat prea multe sezoane în La Liga, Real Murcia a anunțat în urmă cu câteva zile că a vândut deja peste 15.000 de abonamente. „Los Pimentoneros” pornesc sezonul pe 29 august, împotriva celor de la Hércules Alicante.

Murcia încearcă de 12 ani să revină în a doua ligă din Spania, dar stagiunea precedentă a fost un eșec. Echipa a încheiat abia pe poziția a zecea, deși speranțele erau uriașe.