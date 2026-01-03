Jurnal Antena Sport | Punct și de la capăt - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Punct și de la capăt
Alibec nu și-a găsit echipă și pleacă în Antalya cu restul colegilor de la FCSB. Hagi e gata să îi dea o mână de ajutor, dar din vară.
