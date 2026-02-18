Bodo/Glimt - Inter LIVE TEXT (22:00). Cristi Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor! Programul complet - Antena Sport

Miercuri, 18 februarie, se vor disputa celelalte patru meciuri din turul play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor. Primul, de la ora 19:45, va fi cel dintre Qarabag şi Newcastle.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De la ora 22:00, vor mai avea loc trei partide. Cea mai importantă pentru noi este cea dintre Bodo/Glimt – Inter, în urma căreia Cristi Chivu speră să ia o opţiune serioasă pentru calificarea în optimi. Club Brugge – Atletico Madrid şi Olympiacos – Leverkusen sunt celelalte două întâlniri

Bodo/Glimt – Inter (22:00). Programul de miercuri

Qarabag – Newcastle (19:45)

Bodo/Glimt – Inter (22:00)

Club Brugge – Atletico Madrid

Olympiacos – Bayer Leverkusen

Rezultatele înregistrate marţi, în Liga Campionilor

Galatasaray – Juventus 5-2

Monaco – PSG 2-3

Benfica – Real Madrid 0-1

Borussia Dortmund – Atalanta 2-0

Duel spectaculos pentru Inter şi Cristi Chivu

Interul lui Cristi Chvu se pregătește pentru un test care se anunță complicat în UCL, acolo unde va da peste Bodo/Glimt în barajul pentru optimile competiției. Primul duel va avea loc în Norvegia, acolo unde se știe că trupa din nordul Europei le-a pus probleme celor mai mari formații din lume, ultima sa “victimă” fiind Manchester City, pe care a învins-o cu 3-1 în acest sezon.

Potrvit prognozei meteo, meciul dintre Bodo/Glimt și Inter urmează să se dispute pe o temperatură de -4 grade Celsius, un vânt care va bate cu 13 km/h, iar șansele de ninsoare vor fi scăzute, mai exact 10 %.

Cristi Chivu continuă schimbul de declaraţii tari din Italia

Cristi Chivu a vorbit din nou despre scandalul de la meciul dintre Inter și Juventus și a venit și cu o replică pentru persoanele care l-au criticat pentru că i-a luat apărarea lui Alessandro Bastoni.