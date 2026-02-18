Bodo/Glimt - Inter LIVE TEXT (22:00). Cristi Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor! Programul complet - Antena Sport

Miercuri, 18 februarie, se vor disputa celelalte patru meciuri din turul play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor. Primul, de la ora 19:45, va fi cel dintre Qarabag şi Newcastle.
De la ora 22:00, vor mai avea loc trei partide. Cea mai importantă pentru noi este cea dintre Bodo/Glimt – Inter, în urma căreia Cristi Chivu speră să ia o opţiune serioasă pentru calificarea în optimi. Club Brugge – Atletico Madrid şi Olympiacos – Leverkusen sunt celelalte două întâlniri
Bodo/Glimt – Inter (22:00). Programul de miercuri
- Qarabag – Newcastle (19:45)
- Bodo/Glimt – Inter (22:00)
- Club Brugge – Atletico Madrid
- Olympiacos – Bayer Leverkusen
Rezultatele înregistrate marţi, în Liga Campionilor
- Galatasaray – Juventus 5-2
- Monaco – PSG 2-3
- Benfica – Real Madrid 0-1
- Borussia Dortmund – Atalanta 2-0
Duel spectaculos pentru Inter şi Cristi Chivu
Interul lui Cristi Chvu se pregătește pentru un test care se anunță complicat în UCL, acolo unde va da peste Bodo/Glimt în barajul pentru optimile competiției. Primul duel va avea loc în Norvegia, acolo unde se știe că trupa din nordul Europei le-a pus probleme celor mai mari formații din lume, ultima sa “victimă” fiind Manchester City, pe care a învins-o cu 3-1 în acest sezon.
Potrvit prognozei meteo, meciul dintre Bodo/Glimt și Inter urmează să se dispute pe o temperatură de -4 grade Celsius, un vânt care va bate cu 13 km/h, iar șansele de ninsoare vor fi scăzute, mai exact 10 %.
Cristi Chivu continuă schimbul de declaraţii tari din Italia
Cristi Chivu a vorbit din nou despre scandalul de la meciul dintre Inter și Juventus și a venit și cu o replică pentru persoanele care l-au criticat pentru că i-a luat apărarea lui Alessandro Bastoni.
“Ce am văzut eu e realitatea, dar dacă vrem să răstălmăcim lucrurile, e diferit. Nu am timp să mă uit înapoi, meciul s-a jucat acum trei zile. Trebuie să fim pregătiți fizic și mental, pentru că nu va fi ușor.
Spalletti? Nu le răspund altora, eu îmi exprim opinia. Nu îmi pasă ce se spune din frustrare și ce nu poate fi controlat. Criticile fac parte din joc, cei care conduc sunt urâți și criticați. Fotbalul a fost așa de 100 de ani.
Există incidente în favoarea și împotriva (n.r. unei echipe), trebuie să ne oprim din a ne plânge și moraliza. Au fost astfel de cazuri în fiecare duminică, de la hențul lui Maradona. S-a greșit și împotriva noastră la Napoli, niciunul dintre noi n-a zis nimic“, a spus Chivu, potrivit gazzetta.it.
