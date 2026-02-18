Ce citat a putut posta Daniel Pancu, după ce Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat pedepsele - Antena Sport

Daniel Pancu (48 de ani) a reacționat, după ce Cristiano Bergodi (61 de ani) și Andrei Cordea (26 de ani) și-au aflat pedepsele, în urma scandalului uriaș de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul trupei din Gruia a avut un discurs extrem de dur la adresa italianului, după meciul respectiv.
Cristiano Bergodi s-a ales cu suspendarea minimă, de o lună, și o amendă de 10.000 de lei după ce a intrat pe teren și a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, acuzându-l pe mijlocaș că i-a adus injurii pe finalul meciului. Jucătorul de la CFR Cluj a primit și el o suspendare de trei meciuri, cât și o amendă de 5000 de lei.
Daniel Pancu a postat un citat, după suspendările primite de Cristiano Bergodi și Andrei Cordea
La scurt timp după ce Comisia de Disciplină a publicat decizia finală în scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, Daniel Pancu a reacționat, pe contul oficial de Instagram.
Antrenorul de la CFR Cluj a postat un citat din Grigore Vieru, făcând aluzie la faptul că străinii sunt protejați în România, iar românii nu: „Doi mari vrășmași are românul: mila pentru străini și ura pentru ai lui”, se arată în citatul postat de Daniel Pancu.
Alături de poza cu citatul, Daniel Pancu a scris un singur cuvânt, cu majuscule, anume „Pamflet”. De asemenea, antrenorul clujenilor a decis să oprească comentariile la postarea de pe Instagram.
Daniel Pancu îl va putea avea din nou în lot pe Andrei Cordea la penultima etapă din sezonul regular, atunci când CFR Cluj se va duela cu Farul. Mijlocașul a ispășit deja două meciuri din suspendarea primită, cu Rapid și cu Hermannstadt, în Cupa României și Liga 1, urmând să rateze și partida cu Petrolul, din următoarea rundă de campionat.
Ce a spus Daniel Pancu despre Cristiano Bergodi
Daniel Pancu a avut o reacție extrem de dură la interviul oferit imediat după meciul câștigat cu U Cluj. El nu și-a putut explica cum Cristiano Bergodi a intrat pe teren, mergând direct către jucătorul său, Andrei Cordea.
„Vreau să încep cu scenele barbare de la final. Eu n-am mai văzut antrenor străin să-mi bată jucătorii. Dacă eram eu în străinătate, eram arestat! Și știu ce vorbesc! Am intrat în teren cu Elveția, n-am atins pe nimeni, m-au făcut toți românii de nici n-am cuvinte.
Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii pe teren? Nu există așa ceva! Din minutul 85 a vrut să intre, nu la final. Îl ținea toată banca lui U Cluj. Nu știu ce s-a întâmplat exact, dar nu e normal. Suntem în România! Să-mi bată jucătorii în țara mea un antrenor străin? Nu mai vorbesc despre fotbal, erau favoriți, au toate condițiile, o victorie uriașă”, a spus Daniel Pancu, după CFR Cluj – U Cluj 3-2, conform digisport.ro.
- „Sincer, nu mi se pare…”. Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Cristiano Bergodi a primit suspendarea minimă
- Mihai Stoica, replică dură pentru Florentin Petre după scandările împotriva FCSB-ului: „Pozează în victimă, dar nu”
- Ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului
- Cristiano Bergodi, prima reacție după ce și-a aflat suspendarea: „O decizie corectă. Mă simt român”
- Dani Coman a scăpat „ieftin”, după scandalul cu Radu Petrescu. Sancțiunea primită de oficialul lui FC Argeș