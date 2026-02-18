Ce citat a putut posta Daniel Pancu, după ce Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat pedepsele - Antena Sport

Daniel Pancu (48 de ani) a reacționat, după ce Cristiano Bergodi (61 de ani) și Andrei Cordea (26 de ani) și-au aflat pedepsele, în urma scandalului uriaș de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul trupei din Gruia a avut un discurs extrem de dur la adresa italianului, după meciul respectiv.

Cristiano Bergodi s-a ales cu suspendarea minimă, de o lună, și o amendă de 10.000 de lei după ce a intrat pe teren și a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, acuzându-l pe mijlocaș că i-a adus injurii pe finalul meciului. Jucătorul de la CFR Cluj a primit și el o suspendare de trei meciuri, cât și o amendă de 5000 de lei.

Daniel Pancu a postat un citat, după suspendările primite de Cristiano Bergodi și Andrei Cordea

La scurt timp după ce Comisia de Disciplină a publicat decizia finală în scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, Daniel Pancu a reacționat, pe contul oficial de Instagram.

Antrenorul de la CFR Cluj a postat un citat din Grigore Vieru, făcând aluzie la faptul că străinii sunt protejați în România, iar românii nu: „Doi mari vrășmași are românul: mila pentru străini și ura pentru ai lui”, se arată în citatul postat de Daniel Pancu.

Alături de poza cu citatul, Daniel Pancu a scris un singur cuvânt, cu majuscule, anume „Pamflet”. De asemenea, antrenorul clujenilor a decis să oprească comentariile la postarea de pe Instagram.