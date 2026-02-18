Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce citat a putut posta Daniel Pancu, după ce Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat pedepsele - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce citat a putut posta Daniel Pancu, după ce Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat pedepsele

Ce citat a putut posta Daniel Pancu, după ce Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat pedepsele

Viviana Moraru Publicat: 18 februarie 2026, 21:09

Comentarii
Ce citat a putut posta Daniel Pancu, după ce Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat pedepsele

Daniel Pancu, la CFR Cluj/ Sport Pictures

Daniel Pancu (48 de ani) a reacționat, după ce Cristiano Bergodi (61 de ani) și Andrei Cordea (26 de ani) și-au aflat pedepsele, în urma scandalului uriaș de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul trupei din Gruia a avut un discurs extrem de dur la adresa italianului, după meciul respectiv. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristiano Bergodi s-a ales cu suspendarea minimă, de o lună, și o amendă de 10.000 de lei după ce a intrat pe teren și a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, acuzându-l pe mijlocaș că i-a adus injurii pe finalul meciului. Jucătorul de la CFR Cluj a primit și el o suspendare de trei meciuri, cât și o amendă de 5000 de lei. 

Daniel Pancu a postat un citat, după suspendările primite de Cristiano Bergodi și Andrei Cordea 

La scurt timp după ce Comisia de Disciplină a publicat decizia finală în scandalul dintre Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, Daniel Pancu a reacționat, pe contul oficial de Instagram. 

Antrenorul de la CFR Cluj a postat un citat din Grigore Vieru, făcând aluzie la faptul că străinii sunt protejați în România, iar românii nu: „Doi mari vrășmași are românul: mila pentru străini și ura pentru ai lui”, se arată în citatul postat de Daniel Pancu. 

Alături de poza cu citatul, Daniel Pancu a scris un singur cuvânt, cu majuscule, anume „Pamflet”. De asemenea, antrenorul clujenilor a decis să oprească comentariile la postarea de pe Instagram. 

Reclamă
Reclamă

Daniel Pancu îl va putea avea din nou în lot pe Andrei Cordea la penultima etapă din sezonul regular, atunci când CFR Cluj se va duela cu Farul. Mijlocașul a ispășit deja două meciuri din suspendarea primită, cu Rapid și cu Hermannstadt, în Cupa României și Liga 1, urmând să rateze și partida cu Petrolul, din următoarea rundă de campionat.

Ce a spus Daniel Pancu despre Cristiano Bergodi 

Daniel Pancu a avut o reacție extrem de dură la interviul oferit imediat după meciul câștigat cu U Cluj. El nu și-a putut explica cum Cristiano Bergodi a intrat pe teren, mergând direct către jucătorul său, Andrei Cordea. 

„Vreau să încep cu scenele barbare de la final. Eu n-am mai văzut antrenor străin să-mi bată jucătorii. Dacă eram eu în străinătate, eram arestat! Și știu ce vorbesc! Am intrat în teren cu Elveția, n-am atins pe nimeni, m-au făcut toți românii de nici n-am cuvinte. 

Țeapa de 4.000 de euro luată de Tudor cu Luxury Travel. La hotel s-a trezit că nu e plătită cazareaȚeapa de 4.000 de euro luată de Tudor cu Luxury Travel. La hotel s-a trezit că nu e plătită cazarea
Reclamă

Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii pe teren? Nu există așa ceva! Din minutul 85 a vrut să intre, nu la final. Îl ținea toată banca lui U Cluj. Nu știu ce s-a întâmplat exact, dar nu e normal. Suntem în România! Să-mi bată jucătorii în țara mea un antrenor străin? Nu mai vorbesc despre fotbal, erau favoriți, au toate condițiile, o victorie uriașă”, a spus Daniel Pancu, după CFR Cluj – U Cluj 3-2, conform digisport.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Întreținerea primită la un apartament cu 3 camere, după ce 25 de zile nu a avut apă caldă și căldură
Observator
Întreținerea primită la un apartament cu 3 camere, după ce 25 de zile nu a avut apă caldă și căldură
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia cea mai vorbită din Regatul Unit”
Fanatik.ro
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia cea mai vorbită din Regatul Unit”
22:02
Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Dubai. Înfrângere în două seturi cu o adversară cu 15 ani mai tânără
22:00
LIVE SCOREBodo/Glimt – Inter 0-0. Cristi Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor. Newcastle, 6 goluri cu Qarabag
21:47
„Sincer, nu mi se pare…”. Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Cristiano Bergodi a primit suspendarea minimă
21:00
VideoJurnal Antena Sport | S-a dat startul la teste în Formula 1
20:54
VideoJurnal Antena Sport | Ninsoarea abundentă din Bucureşti a aşternut nămeţi de zăpadă şi pe Arena Naţională
20:51
Mihai Stoica, șocat când a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Champions League: „E normal așa ceva?”
Vezi toate știrile
1 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 2 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 3 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 4 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 5 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 6 Ce transfer mai face CFR Cluj, pentru lupta infernală de pe final de sezon
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – CordeaPrima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea