Ce transfer mai face CFR Cluj, pentru lupta infernală de pe final de sezon - Antena Sport

CFR Cluj mai caută un singur jucător pentru finalul de sezon, pe care ardelenii speră să-l prindă în play-off. Bogdan Mara susţine că echipa are nevoie de o dublură pentru Andrei Cordea, extrema dreapta a feroviarilor.

Funsho Bamgboye nu este pe lista lui CFR, susţine directorul sportiv al clujenilor.

CFR Cluj mai vrea un jucător

“E posibil să mai vină o extremă de picior stâng. Încă lucrăm acolo, e doar Cordea, nu are dublură pe post. E posibil, dacă găsim ceva pe poziția respectivă, să mai vină un jucător, dar destul de greu. În rest nu, cam ăsta este lotul cu care vom merge până la vară.

(n.r. Despre Funsho Bamgboye, fostul jucător de la Rapid) Nu, nu. E subiect închis. Am găsit altceva, el e un jucător cu calități, ne-a plăcut, dar nu a mai jucat din noiembrie și e greu să aduci acum un jucător care nu a jucat de mult timp.

Nu s-a antrenat niciunde cu echipa. Ca să vină un jucător acum îi trebuie o lună, o lună și jumătate ca să își intre în ritm, să poată să te ajute”, a spus Bogdan Mara, citat de fanatik.ro.