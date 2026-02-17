Jurnal Antena Sport | Medaliile țin de cald - Antena Sport

Ies la iveală noi detalii despre ruptura dintre Cristiano Ronaldo și United: “Erau multe bătălii la antrenament”

Presa din Italia a reacționat imediat, după Galatasaray – Juventus 5-2: „Dezastru european! Îngrozitor”

Panică la PSG! Dembele, scos de pe teren după 27 de minute. Înlocuitorul a marcat imediat

NEWS ALERT Rezultat istoric pentru România la Jocurile Olimpice. Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la bob-2 masculin

Cele trei minute ale lui Jean Vlădoiu la Mondialul american: singurul român supărat și fără primă

LIVE TEXT Benfica – Real Madrid și alte două meciuri se joacă ACUM! Nebunie la Monaco – PSG

Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!

EXCLUSIV Dinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii

Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției

S-a ales praful de afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Neţoiu: “Vreţi să ne terminaţi cu totul?”

Mingea a intrat în poartă la şutul lui Carnat. O nouă eroare de arbitraj

Rezultat uriaş pentru România la bob, la Jocurile Olimpice. Clasare excelentă la jumătatea concursului