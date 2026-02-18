AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 februarie - Antena Sport

Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de pe 18 februarie, de la dorința lui Mihai Pintilii de a deveni antrenor cu licență PRO până la dorința lui Tentea și Iordache după locul 5 de la JO.

1. Pintilii vrea să fie PRO

Mihai Pintilii își continuă în Moldova studiile pentru licența PRO. Secundul de la FCSB va fi probabil antrenor cu acte în regulă pe final de 2028.

2. A doua absență

Cristiano Bergodi a lipsit din nou la audieri la Comisia de Discplină. Ninsoarea abundentă i-a anulat zborul antrenorului de la Cluj la București.