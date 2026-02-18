AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 februarie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 februarie

Andrei Nicolae Publicat: 18 februarie 2026, 17:24

Mihai Pintilii / Profimedia

Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de pe 18 februarie, de la dorința lui Mihai Pintilii de a deveni antrenor cu licență PRO până la dorința lui Tentea și Iordache după locul 5 de la JO.

1. Pintilii vrea să fie PRO

Mihai Pintilii își continuă în Moldova studiile pentru licența PRO. Secundul de la FCSB va fi probabil antrenor cu acte în regulă pe final de 2028.

2. A doua absență

Cristiano Bergodi a lipsit din nou la audieri la Comisia de Discplină. Ninsoarea abundentă i-a anulat zborul antrenorului de la Cluj la București.

3. E plătit bine

Pe as.ro vezi care va fi salariul lui George Pușcaș la Dinamo. Atacantul de națională va fi unul dintre jucătorii plătiți cel mai bine.

4. Vinicius, mesaj manifest

Cum se scuză agresorii care au atacat un medic la UPU Târgu Jiu: "Din greşeală. Scuze de la doamna doctor"Cum se scuză agresorii care au atacat un medic la UPU Târgu Jiu: "Din greşeală. Scuze de la doamna doctor"
Vinicius a răbufnit după scandalul din Benfica – Real Madrid. “Rasiștii sunt lași”, a scris brazilianul, care a făcut referire la argentinianul Gianluca Prestianni.

5. Visează la medalie

Mihai Tentea și George Iordache au terminat pe 5 la Jocurile Olimpice și visează la o medalie la ediția viitoare. “De ce nu”, spune pilotul echipajului de bob.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

