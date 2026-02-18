AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 februarie - Antena Sport

Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de pe 18 februarie, de la dorința lui Mihai Pintilii de a deveni antrenor cu licență PRO până la dorința lui Tentea și Iordache după locul 5 de la JO.
1. Pintilii vrea să fie PRO
Mihai Pintilii își continuă în Moldova studiile pentru licența PRO. Secundul de la FCSB va fi probabil antrenor cu acte în regulă pe final de 2028.
2. A doua absență
Cristiano Bergodi a lipsit din nou la audieri la Comisia de Discplină. Ninsoarea abundentă i-a anulat zborul antrenorului de la Cluj la București.
3. E plătit bine
Pe as.ro vezi care va fi salariul lui George Pușcaș la Dinamo. Atacantul de națională va fi unul dintre jucătorii plătiți cel mai bine.
4. Vinicius, mesaj manifest
Vinicius a răbufnit după scandalul din Benfica – Real Madrid. “Rasiștii sunt lași”, a scris brazilianul, care a făcut referire la argentinianul Gianluca Prestianni.
5. Visează la medalie
Mihai Tentea și George Iordache au terminat pe 5 la Jocurile Olimpice și visează la o medalie la ediția viitoare. “De ce nu”, spune pilotul echipajului de bob.
