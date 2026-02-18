Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Dubai. Înfrângere în două seturi cu o adversară cu 15 ani mai tânără - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Dubai. Înfrângere în două seturi cu o adversară cu 15 ani mai tânără

Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Dubai. Înfrângere în două seturi cu o adversară cu 15 ani mai tânără

Viviana Moraru Publicat: 18 februarie 2026, 22:02

Comentarii
Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Dubai. Înfrângere în două seturi cu o adversară cu 15 ani mai tânără

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci la Dubai/ Getty Images

Sorana Cîrstea a fost învinsă de filipineza Alexandra Eala cu 7-5, 6-4, miercuri seara, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cîrstea (35 ani, 32 WTA) s-a înclinat după o oră şi 38 de minute. Eala (20 ani, 47 WTA) trecuse în turul anterior de italianca Jasmine Paolini (a şasea favorită). 

Sorana Cîrstea, eliminată de la Dubai 

Sorana Cîrstea a condus în primul set în patru rânduri, ultima oară cu 5-4, dar filipineza a revenit şi s-a impus cu 7-5, reuşind şi un break.  

În setul secund, Eala a luat două break-uri şi a condus cu 4-0, apoi românca a reuşit să ia patru game-uri, cedând doar unul şi scorul a devenit 5-4 pentru filipineză. 

Cîrstea rămâne cu un cec de 49.250 de dolari şi 120 de puncte WTA. 

Reclamă
Reclamă

Tot miercuri, în optimi, Jaqueline Cristian a fost învinsă de rusoaica Mirra Andreeva, cu 7-5, 6-3. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Întreținerea primită la un apartament cu 3 camere, după ce 25 de zile nu a avut apă caldă și căldură
Observator
Întreținerea primită la un apartament cu 3 camere, după ce 25 de zile nu a avut apă caldă și căldură
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia cea mai vorbită din Regatul Unit”
Fanatik.ro
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia cea mai vorbită din Regatul Unit”
21:47
„Sincer, nu mi se pare…”. Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Cristiano Bergodi a primit suspendarea minimă
21:45
Bodo/Glimt – Inter (22:00) LIVE SCORE. Cristi Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor. Newcastle, 6 goluri cu Qarabag
21:09
Ce citat a putut posta Daniel Pancu, după ce Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat pedepsele
21:00
VideoJurnal Antena Sport | S-a dat startul la teste în Formula 1
20:54
VideoJurnal Antena Sport | Ninsoarea abundentă din Bucureşti a aşternut nămeţi de zăpadă şi pe Arena Naţională
20:51
Mihai Stoica, șocat când a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Champions League: „E normal așa ceva?”
Vezi toate știrile
1 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 2 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 3 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 4 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 5 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 6 Ce transfer mai face CFR Cluj, pentru lupta infernală de pe final de sezon
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – CordeaPrima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea