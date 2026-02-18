Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Dubai. Înfrângere în două seturi cu o adversară cu 15 ani mai tânără - Antena Sport

Sorana Cîrstea a fost învinsă de filipineza Alexandra Eala cu 7-5, 6-4, miercuri seara, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari.
Cîrstea (35 ani, 32 WTA) s-a înclinat după o oră şi 38 de minute. Eala (20 ani, 47 WTA) trecuse în turul anterior de italianca Jasmine Paolini (a şasea favorită).
Sorana Cîrstea, eliminată de la Dubai
Sorana Cîrstea a condus în primul set în patru rânduri, ultima oară cu 5-4, dar filipineza a revenit şi s-a impus cu 7-5, reuşind şi un break.
În setul secund, Eala a luat două break-uri şi a condus cu 4-0, apoi românca a reuşit să ia patru game-uri, cedând doar unul şi scorul a devenit 5-4 pentru filipineză.
Cîrstea rămâne cu un cec de 49.250 de dolari şi 120 de puncte WTA.
Tot miercuri, în optimi, Jaqueline Cristian a fost învinsă de rusoaica Mirra Andreeva, cu 7-5, 6-3.
