„Sincer, nu mi se pare...”. Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Cristiano Bergodi a primit suspendarea minimă - Antena Sport

„Sincer, nu mi se pare...". Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Cristiano Bergodi a primit suspendarea minimă

„Sincer, nu mi se pare…". Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Cristiano Bergodi a primit suspendarea minimă

„Sincer, nu mi se pare…”. Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Cristiano Bergodi a primit suspendarea minimă

Viviana Moraru Publicat: 18 februarie 2026, 21:47

Sincer, nu mi se pare…”. Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Cristiano Bergodi a primit suspendarea minimă

Marius Lăcătuş, în timpul unui eveniment / Hepta

Marius Lăcătuș a oferit prima reacție, după ce Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa, în urma scandalului cu Andrei Cordea de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul italian a primit o suspendare de o lună, cât și o amendă de 10.000 de lei. 

Nici Andrei Cordea nu a scăpat nepedepsit. Fiind acuzat că i-a adresat injurii lui Cristiano Bergodi, mijlocașul de la CFR Cluj s-a ales cu o suspendare de trei meciuri, cât și cu o amendă de 5000 de lei. 

Marius Lăcătuș, surprins de suspendarea de o lună primită de Cristiano Bergodi 

Marius Lăcătuș a declarat că pedeapsa primită de Cristiano Bergodi nu este una corectă, ținând cont că este cea minimă. Antrenorul italian risca o suspendare de până la 12 luni, pentru scandalul uriaș de la finalul derby-ului Ardealului.  

„Dacă mi-ai spus că e pedeapsa minimă de 30 de zile… Sincer? Nu e corectă suspendarea. Dacă Cordea a luat trei etape, putea să meargă și la Berogdi până la 10 etape, la ceea ce am văzut la televizor”, a declarat Marius Lăcătuș, conform digisport.ro. 

Cristiano Bergodi va putea reveni pe banca celor de la U Cluj la jumătatea lunii martie. Antrenorul italian va rata cele trei meciuri rămase de disputat din sezonul regular, cu Botoșani, Oțelul și FCSB, cât și meciul din sferturile Cupei României, cu Hermannstadt (3 martie).  

De cealaltă parte, Andrei Cordea va putea reveni în lotul celor de la CFR Cluj la meciul cu Farul, din penultima etapă a returului. Daniel Pancu nu-l va avea în lot pe mijlocașul de 26 de ani la duelul din runda următoare, cu Petrolul. 

N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB
Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției
Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj
"Plătesc ca să concurez pentru România!" Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor
Antrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: "Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română"
Specialiştii au dat verdictul: ce şanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu 3 etape rămase de disputat
