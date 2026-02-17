Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Dubai, după ce a învins-o în minimum de seturi pe Linda Noskova, ocupanta locului 14 mondial și favorita 10 a competiției.

Românca s-a impus cu scorul de 6-1, 6-4 la capătul unei ore și nouă de minute de joc.

Sorana Cîrstea, calificare en-fanfare la Dubai

Primul set al meciului din Emiratele Arabe Unite a fost unul fără istoric. Cîrstea a început cu break partida și a mai câștigat încă o dată pe serviciul adversarei sale la scurt timp după, astfel că scorul după primele minute era deja 4-0 pentru românca aflată pe locul 32 mondial.

Noskova a reușit să câștige un singur game în actul inaugural, astfel că Sorana a câștigat după 26 de minute cu 6-1. Partea a doua a fost însă mult mai echilibrată, cele două tenismene mergând cap la cap până la scorul de 5-4.

În ultimul game, Cîrstea a “rupt” serviciul Lindei Noskova pentru prima și ultima dată în setul doi, câștigând astfel meciul la capătul a 69 de minute. În următoarea fază a competiției, românca de 35 de ani o va întâlni pe învingătoarea duelului dintre Jasmine Paolini (8 WTA) și Alexandra Eala (47 WTA).