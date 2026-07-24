UTA – Oțelul Galați, ora 18:30, LIVE SCORE pe AS.ro. Duel provincial în meciul inaugural din etapa a 2-a

Partida dintre UTA Arad și Oțelul Galați, din runda cu numărul 2 Ligii 1, ediția 2025-2026, se va juca în această după amiază, de la ora 18:30, și va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro.
Formația condusă de Adi Mihalcea speră să arate o față mai bună față de cea din runda inaugurală în care a pierdut categoric, 0-4, pe terenul celor de la Universitatea Craiova.
UTA – Oțelul Galați, ora 18:30, LIVE SCORE pe AS.ro. Mihalcea caută primele puncte din noul sezon
De cealaltă parte, cei de la Oțelul Galați sunt într-o formă bună, asta pentru că au reușit să obțină toate cele 3 puncte în urma partidei cu CFR Cluj. Moldovenii au câștigat cu 2-1 după un gol venit în ultimele minute ale partidei.
Ultima partidă dintre UTA și Oțelul, de la Arad, s-a terminat cu un succes neverosimil pentru gălățeni, 4-0, după golurile reușite de Nuno Pedro, Andrezinho, Conrado și Paulinho. Formația lui Mihalcea a evoluat cu un om în minus încă din minutul 45 al meciului, după ce Ovidiu Popescu a văzut două cartonașe galbene.
Echipele probabile la UTA – Oțelul Galați
- UTA (4-2-3-1): Gorcea – Dorobanțu, Benga, Pospielov, Padula – S. Mino, Odada – Abdallah, A. Roman, Tzionis – M. Coman
- Rezerve: Tordai, Ouanech, Alomerovic, Bădescu, Joldea, Ristin, Oaidă, A. Pitu, Țăroi, Papeau, Sinani, Tolcea
- Oțelul (4-3-3): Dur Bozoancă – Zhelev, Ne Lopes, P. Iacob, Kazu – P. Nuno, J. Lameira, A. Ciobanu – Bordun, Patrick, Andrezinho
- Rezerve: M. Contra, Giannis Christopoulos, D. Neicu, T. Lungu, Cr. Neicu, M. Frunză, Ze Turbo
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