„Nu a fost momentul potrivit”. Primele explicaţii din partea FCSB-ului, după imaginile cu Daniel Bîrligea

FCSB a oferit primele explicaţii, după imaginile cu Daniel Bîrligea, de la finalul meciului pierdut cu FK Auda, scor 2-3. Atacantul a fost filmat cu partenera lui dansând pe teren, în Ghencea.

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Oficialii de la FCSB au dezvăluit că Daniel Bîrligea şi logodnica lui, Antonia, au plănuit să se filmeze pe teren cu câteva zile înaintea partidei. Atacantul le-a cerut celor din staff aprobarea pentru a face acest lucru.

Primele explicaţii din partea FCSB-ului, după imaginile cu Daniel Bîrligea

De asemenea, cei de la FCSB au mai transmis că Daniel Bîrligea a adus la Bucureşti un videograf special pentru a surprinde momentele de pe teren cu el şi logodnica lui. Acest lucru nu mai putea fi amânat, în ciuda eşecului ruşinos suferit de roş-albaştri în faţa letonilor, în turul doi preliminar de Conference League.

„Nu după meci s-a luat decizia, ci acțiunea celor doi era programată de câteva zile. Dani a cerut acceptul staffului pentru a putea aduce la București un videograf care să-l filmeze într-un moment special alături de logodnica sa.

Știm seriozitatea lui Daniel, iar acesta a primit acordul clubului pentru a filma după meci. Momentul nu a fost cel mai potrivit, având în vedere această înfrângere, însă era stabilit de ceva vreme, iar videograful venise special la București pentru asta”, au dezvăluit oficiali din cadrul clubului, conform gsp.ro.