Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Ronaldo a prins gustul vitezei în maşina lui Marius Niculae - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Ronaldo a prins gustul vitezei în maşina lui Marius Niculae
Video

Jurnal Antena Sport | Ronaldo a prins gustul vitezei în maşina lui Marius Niculae

Marius Niculae, Tamaş şi Dănciulescu şi-au povestit aventurile la volan. Până şi marele Cristiano Ronaldo a prins gustul vitezei în maşina lui Niculae.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Bratu şi Hanca au făcut show la o şedinţă foto

Jurnal Antena Sport | Bratu şi Hanca au făcut show la o şedinţă foto

Jurnal Antena Sport | Bratu şi Hanca au făcut show la o şedinţă foto
Jurnal Antena Sport | După 11 ani, se vorbeşte din nou de titlu la Dinamo

Jurnal Antena Sport | După 11 ani, se vorbeşte din nou de titlu la Dinamo

Jurnal Antena Sport | După 11 ani, se vorbeşte din nou de titlu la Dinamo
Jurnal Antena Sport | Papeau s-a întors în România

Jurnal Antena Sport | Papeau s-a întors în România

Jurnal Antena Sport | Papeau s-a întors în România
Jurnal Antena Sport | Ronaldo a prins gustul vitezei în maşina lui Marius Niculae

Jurnal Antena Sport | Ronaldo a prins gustul vitezei în maşina lui Marius Niculae

Jurnal Antena Sport | Ronaldo a prins gustul vitezei în maşina lui Marius Niculae
Jurnal Antena Sport | Nicolae Stanciu ratează meciul naţionalei cu Austria!

Jurnal Antena Sport | Nicolae Stanciu ratează meciul naţionalei cu Austria!

Jurnal Antena Sport | Nicolae Stanciu ratează meciul naţionalei cu Austria!
21:36
Jucătorul care a reușit „dubla” în FCSB – Young Boys nu mai marcase de opt luni! Monteiro s-a distrat cu apărarea campioanei
21:00
VIDEOComunicatul Jandarmeriei după scandalul de la FCSB – Young Boys. Patru elvețieni, scoși de pe Arena Națională
21:00
LIVE TEXTFCSB – Young Boys 0-2. Politic, aproape să marcheze. Ocazii mari ratate de campioană
21:00
LIVE SCORERayo – Shkendija 2-0 şi Dinamo Kiev – Crystal Palace 0-2. Blănuţă, introdus pe final. Celta Vigo – PAOK (22:00)
20:58
Lovitură pentru Liverpool, la câteva zile după eșecul cu Galatasaray! Va lipsi până în noiembrie
20:56
Gabi Balint a anticipat corect! Nemulţumit, Gigi Becali a mutat rapid la pauză
Vezi toate știrile
1 Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” 3 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” 4 FotoPrimele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi. Nepotul “Regelui” a fost botezat 5 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul” 6 Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea”