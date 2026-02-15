AUR pentru Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu la WTT Star Contender Chennai 2026 - Antena Sport

Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu ( locul 13 mondial) au cucerit medaliile de aur în proba de dublu mixt la WTT Star Contender Chennai 2026.

Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu au cucerit medaliile de aur în proba pe care au dominat-o la masa de joc de-a lungul zilelor de concurs din India, alături de antrenorul Mădălin Ionaşcu!

Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, campioni la WTT Star Contender Chennai 2026

Perechea tricoloră de dublu mixt a reuşit a patra victorie, iar în ultima zi a oferit o demonstraţie de forţă la masa de joc în finala contra cuplului indian Yashaswini Ghorpade/Harmeet Desai (favoriţii 4, 33 mondial).

Cuplul Eduard Ionescu/Bernadette Szocs (favoriţii 2) a gestionat momentele de joc într-un prim set echilibrat, iar în al doilea, în care a cedat doar două puncte, şi-a eficientizat jocul cu lovituri şi mişcări precise în faţa adversarilor.