Marius Lăcătuş şi-a anunţat oficial retragerea: "Am şi eu o vârstă, nu-mi mai arde" - Antena Sport

Marius Lăcătuş şi-a anunţat oficial retragerea: “Am şi eu o vârstă, nu-mi mai arde”

Publicat: 14 februarie 2026, 13:37

Marius Lăcătuş în cadrul unui eveniment / Hepta

Întrebat dacă nu cumva se gândeşte să revină pe bancă, Marius Lăcătuş (61 de ani), a tranşat acest subiect.

Lăcătuş nu a mai antrenat din vara lui 2019, atunci când s-a despărţit de Steaua, şi spune că nici nu are de gând să o mai facă.

Marius Lăcătuş nu va mai antrena: “N-am uitat fotbalul, dar nu-mi arde să mă implic 100%”

“(n.r.: Ți-ai luat gândul de la a mai antrena?) Da. Mi-a trecut de mult. Despre ce vorbim? Am o groază de ani de când nu mai antrenez. Ce ar însemna dintr-odată așa…

N-am uitat fotbalul, dar nici nu-mi arde să mai stau să mă implic 100%. Am și eu o vârstă. Doamne ferește. Nu știi cum reacționezi… Steaua a fost ultima în 2019″, a declarat Marius Lăcătuş pentru digisport.ro.

De-a lungul carierei de antrenor, Marius Lăcătuş a pregătit, printre altele, Oţelul, Braşov, Ceahlăul, UTA, FCSB, Vaslui sau Steaua.

Ca jucător, Marius Lăcătuş a cucerit de 10 ori campionatul cu Steaua şi de 7 ori Cupa României. Cele mai mari performanţe obţinute, ca jucător, cu Steaua, sunt cucerirea Cupei Campionilor Europeni, în 1986 şi a Supercupei Europei, în 1987. Cel supranumit “Fiara” a înscris peste 100 de goluri pentru Steaua.

Lăcătuş a evoluat în 84 de meciuri pentru naţionala României, marcând 13 goluri. A fost în lotul României la Mondialele din 1990 şi 1998 şi la Campionatul European din 1996.

Ca antrenor, Marius Lăcătuş a dus-o pe FCSB în grupele Ligii Campionilor, în sezonul 2008-2009. A demisionat de pe banca echipei patronate de Gigi Becali după o înfrângere, 3-5, în Ghencea, cu Olympique Lyon. La Lyon evolua atunci celebrul Karim Benzema, care a reuşit şi o “dublă” în acel meci.

