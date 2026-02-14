Marius Lăcătuş şi-a anunţat oficial retragerea: "Am şi eu o vârstă, nu-mi mai arde" - Antena Sport

Întrebat dacă nu cumva se gândeşte să revină pe bancă, Marius Lăcătuş (61 de ani), a tranşat acest subiect.

Lăcătuş nu a mai antrenat din vara lui 2019, atunci când s-a despărţit de Steaua, şi spune că nici nu are de gând să o mai facă.

Marius Lăcătuş nu va mai antrena: “N-am uitat fotbalul, dar nu-mi arde să mă implic 100%”

“(n.r.: Ți-ai luat gândul de la a mai antrena?) Da. Mi-a trecut de mult. Despre ce vorbim? Am o groază de ani de când nu mai antrenez. Ce ar însemna dintr-odată așa…

N-am uitat fotbalul, dar nici nu-mi arde să mai stau să mă implic 100%. Am și eu o vârstă. Doamne ferește. Nu știi cum reacționezi… Steaua a fost ultima în 2019″, a declarat Marius Lăcătuş pentru digisport.ro.

De-a lungul carierei de antrenor, Marius Lăcătuş a pregătit, printre altele, Oţelul, Braşov, Ceahlăul, UTA, FCSB, Vaslui sau Steaua.