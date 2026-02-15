Eroul lui Inter, semnal de alarmă după victoria dramatică cu Juventus: "Asta trebuie să îmbunătăţim" - Antena Sport

Bucuria celor de la Inter, după golul marcat de Piotr Zielinski în derby-ul cu Juventus/ Profimedia

Eroul lui Inter din meciul câştigat cu Juventus, scor 3-2, a tras un semnal de alarmă după victoria dramatică obţinută de nerazzurri. Piotr Zielinski a subliniat că echipa lui Cristi Chivu trebuie să se îmbunătăţească pe partea mentală.

Piotr Zielniski a marcat golul victoriei lui Inter cu Juventus. Mijlocaşul polonez a punctat spectaculos, în minutul 90.

Eroul lui Inter, semnal de alarmă după victoria dramatică cu Juventus

În ciuda victoriei spectaculoase, Piotr Zielinski a declarat că jucătorilor lui Inter le-a lipsit concentrarea, în derby-ul cu Juventus. Nerazzurrii au “tremurat” pentru victorie, deşi au evoluat în superioritate numerică încă din minutul 42, după eliminarea controversată a lui Pierre Kalulu.

“Cu siguranță este cel mai important gol, însă întreaga echipă a muncit pentru el. Să ne bucurăm de acest succes pentru că este mare lucru.

(Ce declic mental a fost necesar, mai ales după golul de 2-2?) Trebuie să evităm aceste situații. Trebuie să ne îmbunătățim în anumite privințe, ne-a lipsit concentrarea după golul lui Pio. Ar fi trebuit să gestionăm mai bine momentul, a lipsit concentrarea, dar am câștigat și asta era cel mai important.