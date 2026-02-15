Eroul lui Inter, semnal de alarmă după victoria dramatică cu Juventus: "Asta trebuie să îmbunătăţim" - Antena Sport

Eroul lui Inter din meciul câştigat cu Juventus, scor 3-2, a tras un semnal de alarmă după victoria dramatică obţinută de nerazzurri. Piotr Zielinski a subliniat că echipa lui Cristi Chivu trebuie să se îmbunătăţească pe partea mentală.
Piotr Zielniski a marcat golul victoriei lui Inter cu Juventus. Mijlocaşul polonez a punctat spectaculos, în minutul 90.
Eroul lui Inter, semnal de alarmă după victoria dramatică cu Juventus
În ciuda victoriei spectaculoase, Piotr Zielinski a declarat că jucătorilor lui Inter le-a lipsit concentrarea, în derby-ul cu Juventus. Nerazzurrii au “tremurat” pentru victorie, deşi au evoluat în superioritate numerică încă din minutul 42, după eliminarea controversată a lui Pierre Kalulu.
“Cu siguranță este cel mai important gol, însă întreaga echipă a muncit pentru el. Să ne bucurăm de acest succes pentru că este mare lucru.
(Ce declic mental a fost necesar, mai ales după golul de 2-2?) Trebuie să evităm aceste situații. Trebuie să ne îmbunătățim în anumite privințe, ne-a lipsit concentrarea după golul lui Pio. Ar fi trebuit să gestionăm mai bine momentul, a lipsit concentrarea, dar am câștigat și asta era cel mai important.
Ne-am dorit să câștigăm, Juve este o echipă foarte mare, dar și în celelalte meciuri am demonstrat că suntem puternici. Să ne bucurăm, pentru că am învins o echipă mare a lui Juve”, a declarat Piotr Zielinski, conform presei din Italia.
Inter – Juventus 3-2
La Milano, pe San Siro, gazdele au deschis scorul în minutul 17, când Luis Henrique a şutat din careu, iar mingea a fost deviată în autogol de Andrea Cambiaso. Tot Cambiaso a marcat şi în poarta cealaltă, egalând în minutul 26, din assistul lui McKennie. Inter a trecut pe lângă gol în minutul 41, la dubla ocazie Marcus Thuram – Bastoni. În minutul 42 arbitrul Federico La Penna a luat însă o decizie controversată. I-a acordat lui Kalulu al doilea cartonaş galben la o fază în care francezul l-a atins pe Bastoni, iar acesta a căzut spectaculos.
Cu un jucător important eliminat, Juventus nu s-a retras şi Sommer a fost nevoit să intervină la trei şuturi periculoase în aceeaşi fază. Chivu a mutat ofensiv şi nerrazzurii au căutat golul victoriei. Intrat în minutul 66, Esposito a înscris cu o lovitură de cap zece minute mai târziu, din centrarea lui Dimarco, dar torinezii au egalat din nou, prin Locatelli, şut din careu la colţul lung în minutul 83.
Di Gregorio a salvat excelent la lovitura de cap a lui Bisseck, din minutul 89, însă Zielinski a şutat de la marginea careului, în minutul 90 şi Inter Milano a învins pe Juventus Torino cu 3-2. Interul lui Chivu a ajuns la a şasea victorie consecutivă şi conduce în clasamentul din Serie A cu 61 de puncte, opt în plus faţă de AC Milan, echipa de pe locul secund. Juventus e pe locul 4, cu 46 de puncte.
