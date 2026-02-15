Eroul lui Inter, semnal de alarmă după victoria dramatică cu Juventus: "Asta trebuie să îmbunătăţim" - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 15 februarie 2026, 10:39

Bucuria celor de la Inter, după golul marcat de Piotr Zielinski în derby-ul cu Juventus/ Profimedia

Eroul lui Inter din meciul câştigat cu Juventus, scor 3-2, a tras un semnal de alarmă după victoria dramatică obţinută de nerazzurri. Piotr Zielinski a subliniat că echipa lui Cristi Chivu trebuie să se îmbunătăţească pe partea mentală.

Piotr Zielniski a marcat golul victoriei lui Inter cu Juventus. Mijlocaşul polonez a punctat spectaculos, în minutul 90.

În ciuda victoriei spectaculoase, Piotr Zielinski a declarat că jucătorilor lui Inter le-a lipsit concentrarea, în derby-ul cu Juventus. Nerazzurrii au “tremurat” pentru victorie, deşi au evoluat în superioritate numerică încă din minutul 42, după eliminarea controversată a lui Pierre Kalulu.

“Cu siguranță este cel mai important gol, însă întreaga echipă a muncit pentru el. Să ne bucurăm de acest succes pentru că este mare lucru.

(Ce declic mental a fost necesar, mai ales după golul de 2-2?) Trebuie să evităm aceste situații. Trebuie să ne îmbunătățim în anumite privințe, ne-a lipsit concentrarea după golul lui Pio. Ar fi trebuit să gestionăm mai bine momentul, a lipsit concentrarea, dar am câștigat și asta era cel mai important.

Ne-am dorit să câștigăm, Juve este o echipă foarte mare, dar și în celelalte meciuri am demonstrat că suntem puternici. Să ne bucurăm, pentru că am învins o echipă mare a lui Juve”, a declarat Piotr Zielinski, conform presei din Italia.

Inter – Juventus 3-2

La Milano, pe San Siro, gazdele au deschis scorul în minutul 17, când Luis Henrique a şutat din careu, iar mingea a fost deviată în autogol de Andrea Cambiaso. Tot Cambiaso a marcat şi în poarta cealaltă, egalând în minutul 26, din assistul lui McKennie. Inter a trecut pe lângă gol în minutul 41, la dubla ocazie Marcus Thuram – Bastoni. În minutul 42 arbitrul Federico La Penna a luat însă o decizie controversată. I-a acordat lui Kalulu al doilea cartonaş galben la o fază în care francezul l-a atins pe Bastoni, iar acesta a căzut spectaculos.

Cu un jucător important eliminat, Juventus nu s-a retras şi Sommer a fost nevoit să intervină la trei şuturi periculoase în aceeaşi fază. Chivu a mutat ofensiv şi nerrazzurii au căutat golul victoriei. Intrat în minutul 66, Esposito a înscris cu o lovitură de cap zece minute mai târziu, din centrarea lui Dimarco, dar torinezii au egalat din nou, prin Locatelli, şut din careu la colţul lung în minutul 83.

Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalicFilmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic
Di Gregorio a salvat excelent la lovitura de cap a lui Bisseck, din minutul 89, însă Zielinski a şutat de la marginea careului, în minutul 90 şi Inter Milano a învins pe Juventus Torino cu 3-2. Interul lui Chivu a ajuns la a şasea victorie consecutivă şi conduce în clasamentul din Serie A cu 61 de puncte, opt în plus faţă de AC Milan, echipa de pe locul secund. Juventus e pe locul 4, cu 46 de puncte.

