Universitatea Craiova - FCSB LIVE TEXT (20:00). Derby "de foc" în Bănie. Echipele probabile - Antena Sport

Universitatea Craiova – FCSB LIVE TEXT (20:00). Derby “de foc” în Bănie. Echipele probabile

Viviana Moraru Publicat: 15 februarie 2026, 10:10

Universitatea Craiova – FCSB LIVE TEXT (20:00). Derby de foc în Bănie. Echipele probabile

Duel în Universtatea Craiova - FCSB/ Sport Pictures

Universitatea Craiova – FCSB, derby-ul etapei a 27-a din Liga 1, se va disputa azi, de la ora 20:00, şi va fi în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cele două rivale se întâlnesc din nou, la trei zile după confruntarea din Cupa României.

Partida respectivă s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, iar FCSB a fost eliminată din competiţiei. Universitatea Craiova a câştigat grupa, urmând să se dueleze în sferturi cu CFR Cluj.

Universitatea Craiova – FCSB LIVE TEXT (20:00)

Universitatea Craiova e lider, cu 50 de puncte, înaintea meciului cu FCSB. Campioana, de cealaltă parte, are 40 de puncte şi ocupă locul nouă. În cazul unui succes, roş-albaştrii pot urca provizoriu pe loc de play-off.

În ultimul meci de campionat, Universitatea Craiova a remiza cu Dinamo, scor 1-1, pe Arena Naţională, în timp ce FCSB a învins-o categoric pe Oţelul, scor 4-1, la Galaţi. Campioana a înregistrat trei victorii consecutive în Liga 1, înaintea duelului cu gălăţenii reuşind să le învingă pe Botoşani şi pe Csikszereda.

Universitatea Craiova nu a reuşit să o mai învingă pe FCSB, în Liga 1, de cinci meciuri. Ultima dată, oltenii câştigau un meci cu rivalii roş-albaştri pe 6 mai 2024, scor 2-0, în Bănie.

În meciul tur, disputat la Bucureşti, FCSB s-a impus la limită în faţa Universităţii Craiova, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Florin Tănase, din penalty. Decarul roş-albaştrilor are mari şanse să nu facă parte din lot la duelul din această seară, după accidentarea suferită la meciul de Cupa României.

FCSB se va putea baza pe Juri Cisotti şi Daniel Graovac, pentru partida cu Universitatea Craiova. Cei doi s-au refăcut, după accidentările suferite în duelul cu Botoşani. Oltenii, de cealaltă parte, nu-l vor avea la dispoziţie pe Ştefan Baiaram, suspendat după incidentele de la finalul derby-ului cu Dinamo.

Echipele probabile:

  • Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Teles, D. Matei, Anzor, Cicâldău, Bancu – Etim, Al Hamlawi
    Rezerve: Isenko, S. Lung, Mora, Stevanovic, Badelj, Mogoș, T. Băluță, Al. Crețu, Băsceanu, Muntean,
    Absenți: M. Rădulescu, Nsimba (accidentați), Baiaram (suspendat)
    Antrenor: Filipe Coelho
  • FCSB: M. Popa – Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic – Lixandru, Joao Paulo – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea
    Rezerve: Târnovanu, Zima, Pantea, Kiki, Dâncuș, Alhassan, Oct. Popescu, D. Popa, Stoian, M. Toma, Graovac, Cisotti
    Absenți: M. Popescu, Cercel, Fl. Tănase, Chiricheș, Ngezana (accidentați), O. Arad (în urmă cu pregătirea)
    Antrenor: Elias Charalambous
