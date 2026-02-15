Universitatea Craiova - FCSB LIVE TEXT (20:00). Derby "de foc" în Bănie. Echipele probabile - Antena Sport

Universitatea Craiova – FCSB, derby-ul etapei a 27-a din Liga 1, se va disputa azi, de la ora 20:00, şi va fi în format live text, pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cele două rivale se întâlnesc din nou, la trei zile după confruntarea din Cupa României.

Partida respectivă s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, iar FCSB a fost eliminată din competiţiei. Universitatea Craiova a câştigat grupa, urmând să se dueleze în sferturi cu CFR Cluj.

Universitatea Craiova – FCSB LIVE TEXT (20:00)

Universitatea Craiova e lider, cu 50 de puncte, înaintea meciului cu FCSB. Campioana, de cealaltă parte, are 40 de puncte şi ocupă locul nouă. În cazul unui succes, roş-albaştrii pot urca provizoriu pe loc de play-off.

În ultimul meci de campionat, Universitatea Craiova a remiza cu Dinamo, scor 1-1, pe Arena Naţională, în timp ce FCSB a învins-o categoric pe Oţelul, scor 4-1, la Galaţi. Campioana a înregistrat trei victorii consecutive în Liga 1, înaintea duelului cu gălăţenii reuşind să le învingă pe Botoşani şi pe Csikszereda.

Universitatea Craiova nu a reuşit să o mai învingă pe FCSB, în Liga 1, de cinci meciuri. Ultima dată, oltenii câştigau un meci cu rivalii roş-albaştri pe 6 mai 2024, scor 2-0, în Bănie.