Ce au arătat echipele mici în Bahrain. Analiza lui Adrian Georgescu după testele de la Sakhir - Antena Sport

Între 11 și 13 februarie au avut loc în Bahrain primele teste oficiale ale sezonului. (Cele anterioare, din Barcelona, au fost unele private). Toate echipele au participat și există rezultate oficiale. Următoarele teste se vor desfășura tot în Bahrain, între 18 și 20 februarie.

Să trecem în revistă câteva observații legate de comportamentul mașinilor. Începem cu formațiile din partea mai de jos a clasamentului, urmând ca în articolul viitor să ne concentrăm asupra echipelor din ”careul de ași”.

Debut cu probleme pentru Audi

Audi, intrată în joc prin achiziționarea echipei Sauber, va participa cu un propulsor de producție proprie. Este o adevărată probă de foc, Monopostul are un design radical al sidepod-urilor, diferit de ce au arătat în Barcelona. Acest design, care amintește de monopostul fără sidepod-uri prezentat de Mercedes în 2022, mărește suprafața frontală pentru a direcționa aerul turbulent spre exterior.

La viteză mică, monopostul Audi pare totuși extrem de instabil. În prima din cele trei zile de teste, Bortoleto a trebuit să se oprească, după 27 de tururi, din cauza unei probleme a cutiei. În sesiunea de după-amiază, o defecțiune hidraulică la monopostul lui Hulkenberg a dus la fluturarea steagului roșu. Până atunci, germanul fusese cam cu trei secunde mai lent decât cea mai rapidă mașină. Viteza de top atinsă a fost una dintre cele mai reduse (328 kilometri pe oră). Șeful echipei, Mattia Binotto, spune că are în față cea mai lungă listă de probleme pe care a văzut-o în cariera lui.

Williams vine tare din urmă

Williams, cum scriam, a fost singura formație care a absentat de la testele private de la Barcelona, din cauza întârzierilor în construcția monopostului FW48. Echipa a înlocuit atunci prezența pe pistă printr-un test virtual. A organizat apoi două zile cu acțiuni promoționale, una la Silverstone, cealaltă la Bahrain. Apoi, în cele trei zile de teste oficiale, piloții Williams au parcurs împreună cel mai mare număr de kilometri (2245) dintre toate formațiile. Deși a ratat testele din Barcelona, Williams a strâns cu doar 62 de tururi mai puțin decât cei de la Cadillac, care au participat la toate sesiunile. Acest fapt denotă fiabilitate. O mașină cu un proiect aerodinamic îndrăzneț poate fi însă minată de o greutate, după cum se aude, prea ridicată.