Ce au arătat echipele mici în Bahrain. Analiza lui Adrian Georgescu după testele de la Sakhir - Antena Sport

Între 11 și 13 februarie au avut loc în Bahrain primele teste oficiale ale sezonului. (Cele anterioare, din Barcelona, au fost unele private). Toate echipele au participat și există rezultate oficiale. Următoarele teste se vor desfășura tot în Bahrain, între 18 și 20 februarie.
Să trecem în revistă câteva observații legate de comportamentul mașinilor. Începem cu formațiile din partea mai de jos a clasamentului, urmând ca în articolul viitor să ne concentrăm asupra echipelor din ”careul de ași”.
Debut cu probleme pentru Audi
Audi, intrată în joc prin achiziționarea echipei Sauber, va participa cu un propulsor de producție proprie. Este o adevărată probă de foc, Monopostul are un design radical al sidepod-urilor, diferit de ce au arătat în Barcelona. Acest design, care amintește de monopostul fără sidepod-uri prezentat de Mercedes în 2022, mărește suprafața frontală pentru a direcționa aerul turbulent spre exterior.
La viteză mică, monopostul Audi pare totuși extrem de instabil. În prima din cele trei zile de teste, Bortoleto a trebuit să se oprească, după 27 de tururi, din cauza unei probleme a cutiei. În sesiunea de după-amiază, o defecțiune hidraulică la monopostul lui Hulkenberg a dus la fluturarea steagului roșu. Până atunci, germanul fusese cam cu trei secunde mai lent decât cea mai rapidă mașină. Viteza de top atinsă a fost una dintre cele mai reduse (328 kilometri pe oră). Șeful echipei, Mattia Binotto, spune că are în față cea mai lungă listă de probleme pe care a văzut-o în cariera lui.
Williams vine tare din urmă
Williams, cum scriam, a fost singura formație care a absentat de la testele private de la Barcelona, din cauza întârzierilor în construcția monopostului FW48. Echipa a înlocuit atunci prezența pe pistă printr-un test virtual. A organizat apoi două zile cu acțiuni promoționale, una la Silverstone, cealaltă la Bahrain. Apoi, în cele trei zile de teste oficiale, piloții Williams au parcurs împreună cel mai mare număr de kilometri (2245) dintre toate formațiile. Deși a ratat testele din Barcelona, Williams a strâns cu doar 62 de tururi mai puțin decât cei de la Cadillac, care au participat la toate sesiunile. Acest fapt denotă fiabilitate. O mașină cu un proiect aerodinamic îndrăzneț poate fi însă minată de o greutate, după cum se aude, prea ridicată.
În același timp, Williams nu pare încă a fi echipa ”best of the rest”, adică prima în afara celor patru team-uri din frunte. Mașina nu a părut la fel de agilă pe pistă precum cele ale formațiilor Haas și Alpine. Vineri, în ultima zi de teste, a făcut o simulare de cursă și timpii au fost mai slabi decât cei ai echipelor mai devreme menționate.
Surprizele Haas și Cadillac
Dacă luăm în calcul criteriul celui mai bun timp – unul totuși îndoielnic -, Haas ar putea fi echipa ”best of the rest”. Bearman și Ocon au realizat al optulea și al nouălea timpi din Bahrain. Mai mult, micuțul team este pe poziția a patra în topul kilometrilor parcurși în Bahrain – după Williams, McLaren și Ferrari.
Cadillac este o nou-venită care face lucrurile așezat. A angajat doi piloți veterani, pe Bottas și pe Perez, căci e o etapă în care experiența contează enorm. A parcurs peste 1700 de kilometri în Bahrain, adică mai mult decât Alpine, Mercedes și Aston Martin. De asemenea, a demonstrat un ritm respectabil. Bottas a obținut cel de-al 17-lea timp al testelor, iar Perez pe cel de-al 19-lea, din 22 de piloți. Echipa americană a creat o bază solidă pe care să construiască.
Alpine a crescut
Alpine a făcut un pas înainte, dintr-o echipă care în sezonul trecut părea în vecinătatea desființării și care a terminat pe ultima poziție. Trecerea la un motor Mercedes le-a priit. Gasly și Colapinto au parcurs puține tururi, totuși au realizat timpi buni. Scopul lor principal a fost adaptarea la noile reguli și, mai ales, la noul stil de pilotaj, precum și integrarea noului motor. Există și o inovație interesantă: mecanismul clapetei spate în modul aerodinamic activ de depășire se remarcă prin punctul său de pivotare situat în centrul elementelor mobile, coborând marginea posterioară a clapetei finale în loc să o ridice pe cea anterioară, cum au celelalte echipe.
Despre Racing Bulls nu putem spune mare lucru. Este o echipă-anticameră pentru Red Bull Racing, deci energia lor e canalizată mai degrabă spre respectiva formație.
Aston nu confirmă așteptările
Aston Martin pare să fie echipa cu cele mai mari probleme. La testele private din Barcelona au făcut puține tururi. La cele din Bahrain au făcut cel mai mic număr de tururi, anume 150 (108 Stroll, 42 Alonso). Prin comparație, McLaren și Williams au realizat 422 tururi, iar Ferrari 421. Cel mai bun timp al lor a fost cu aproape 4,5 secunde mai slab decât cel mai bun din toate cele trei zile, obținut de către Antonelli (Mercedes), adică 1:33.669.
Problemele vin de la motorul Honda. Japonezii sunt îngrijorați în privința motorului cu ardere internă, recunoscând că dezvoltarea acestuia „nu merge neapărat” conform așteptărilor. „Partea de electrificare progresează conform planului”, a declarat Tetsushi Kakuda, șeful proiectului Honda F1, pentru Motorsport. „Totuși, acest lucru nu este neapărat valabil și pentru motorul cu ardere internă.”
Motorul Honda cu combustie, o problemă
Aceste probleme au impus schimbarea unei unități și regândirea sistemului de răcire. Ca urmare, modelul AMR26 de la Aston Martin a primit o priză de aer proeminentă pe capota motorului și alte orificii suplimentare de aerisire. Cum s-a întâmplat și la Barcelona, problemele de răcire au dus la precauții în exploatare. Nici măcar pe linia dreaptă mașinile nu au prea trecut de 300 kilometri pe oră și 11.000 rpm (prin comparație, Max Verstappen a atins 344 kilometri pe oră, cea mai ridicată valoare din cele trei zile de teste). Scriu cei de la The Race:
“În prima dimineață a testului, Stroll a blocat roțile de trei ori în patru tururi la intrarea în virajul 10. Partea din față a mașinii părea foarte rigidă și sensibilă la denivelări, ceea ce sugera că problema era mai degrabă legată de setările mecanice ale mașinii. Această situație a continuat și în prima parte a zilei a doua, cu Alonso la volan. Trei tururi consecutive, trei blocări – una dintre ele fiind deosebit de puternică, care l-a determinat pe Alonso să renunțe complet la viraj. După ce s-a regrupat, următoarele două tururi rapide au fost marcate de blocarea roților din spate, o dată la jumătatea fazei de frânare și o dată chiar la vârful virajului. Când s-a blocat roata din spate, s-a auzit o tăcere din partea motorului pentru o fracțiune de secundă (…).”
Nu sună bine deloc pentru Aston Martin.
